Малый и средний бизнес Алтайского края в 2018 году обеспечил треть налоговых поступлений. Во все уровни бюджетной системы и во внебюджетные фонды за прошедший год предприниматели перечислили 40,7 млрд рублей или 30,7% всех налоговых и обязательных поступлений. Об этом сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры со ссылкой на данные УФНС России по Алтайскому краю.
По сравнению с 2017 годом доля малого и среднего бизнеса в общей сумме налоговых поступлений выросла на 2,5%.
В управлении уточнили, что налоговые режимы для субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе постоянно совершенствуются. Преференции предусмотрены для тех, кто работает в приоритетных для развития края направлениях деятельности, и для начинающих предпринимателей, занятых в определенных сферах.
"Сейчас совместно с представителями делового сообщества региона и законодательной власти рассматриваются предложения по снижению налоговой нагрузки в рамках упрощенной системы налогообложения", – рассказали в управлении.
Комментарии
Треть!!! А они последних давят. Да и статистика в чистом виде - это ни о чем. Выросли-то за счёт чего? Подозреваю, что из-за увеличения налоговой нагрузки.
Я перевел в НСК регистрацию. Там нормально диалог ведут, у нас о чем речь если семейный доход начальника инспекции 40 млн. Они только гнобить умеют!
Ротацию кадров управления и начальников инспекций делать надо раз в год! Перенимайте антикоррупционный опыт. И кадры должны соответствовать должности, а не покупать ее. Тогда и статей бравадных не потребуется!
Как налоговая сейчас всех шерстит и шантажирует, так скоро некому будет платить эти налоги. Закроемся