Васильева ответила на предложение отказаться от шестидневки в школах

Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что школы вправе решать вопрос обучения детей в пятидневную или шестидневную учебные недели, но углубленное изучение предметов возможно только при шестидневке, сообщает РИА "Новости".
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Васильевой отказаться от шестидневной недели в школах и провести по этому вопросу общероссийский школьный референдум в каждом регионе.
"В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации относятся к компетенции образовательной организации (статья 28 Федерального закона)", – говорится в письме министра.
В письме поясняется, что образовательная программа включает объем, содержание, планируемые результаты, а также организационно-педагогические условия и формы аттестации, которые представлены в виде учебного плана.
Васильева подчеркнула, что родители и законные представители учеников имеют право выбирать школы с пятидневной учебной неделей.
"В соответствии со статьей 44 Федерального закона родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка общеобразовательную организацию, в том числе с организацией образовательной деятельности при пятидневной учебной неделе", – отметила Васильева.
При этом углубленное изучение отдельных предметов в школе возможно только при шестидневной учебной неделе, добавила министр.
Комментарии
Шестидневка для школьников - это какой-то концлагерь, с моей точки зрения.
> Углубленное изучение отдельных предметов в школе возможно только при шестидневной учебной неделе
Ну так уберите всякие мусорные предметы типа основ религии - глядишь, и поместитесь в пять дней!
эт точно сократите по одному уроку музыки/рисования/биологии и раскидайте жалких 4 урока по одному на 5 дней
"Углубленное изучение отдельных предметов в школе возможно только при шестидневной учебной неделе."
Углубленное изучение предметов возможно при УГЛУБЛЕННОМ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ, а не "галопом по европам".
в начальной школе- основы религиозных культур, занимательный русский, занимательная математика, информатика и ИКТ, уже 4 урока, куда их деть? три физ-ры, 2 английских