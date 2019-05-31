Васильева ответила на предложение отказаться от шестидневки в школах

Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что школы вправе решать вопрос обучения детей в пятидневную или шестидневную учебные недели, но углубленное изучение предметов возможно только при шестидневке, сообщает РИА "Новости".

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Васильевой отказаться от шестидневной недели в школах и провести по этому вопросу общероссийский школьный референдум в каждом регионе.

"В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации относятся к компетенции образовательной организации (статья 28 Федерального закона)", – говорится в письме министра.

В письме поясняется, что образовательная программа включает объем, содержание, планируемые результаты, а также организационно-педагогические условия и формы аттестации, которые представлены в виде учебного плана.

Васильева подчеркнула, что родители и законные представители учеников имеют право выбирать школы с пятидневной учебной неделей.

"В соответствии со статьей 44 Федерального закона родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка общеобразовательную организацию, в том числе с организацией образовательной деятельности при пятидневной учебной неделе", – отметила Васильева.

При этом углубленное изучение отдельных предметов в школе возможно только при шестидневной учебной неделе, добавила министр.