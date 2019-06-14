С 14 по 30 июня в Барнауле частично ограничили движение транспорта на улице Малахова, сообщает пресс-служба СГК. Это связано с работами по замене ветхого участка магистральной тепловой сети.
Проезд будет ограничен для автотранспорта и трамваев на участке пересечения улиц Малахова и Новгородской:
- с 14 июня по 20 июня – по нечетной стороне улицы Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской;
- с 22:00 21 июня до 22:00 23 июня – будет временно ограничено движение трамваев на улице Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской;
- с 24 июня по 30 июня – по четной стороне улицы Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской и на улице Новгородской от улицы Уральской до улицы Малахова.
Работы по замене этого участка магистральной тепловой сети начались 27 мая и продлятся до 20 июля. За этот период специалисты строительной компании проложат здесь 199 метров трубопровода диаметром 500 мм. Это часть инвестиционного проекта Сибирской генерирующей компании, в рамках которого в этом году в Барнауле заменят порядка 30 км тепловых сетей. На эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей.
Комментарии
Опять смена труб: Центральный р-н меняется трубами с Октябрьским, Ленинский - с Индустриальным, а Ж/Д - с Новоалтайском.