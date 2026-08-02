Врачи четыре года не могут поставить диагноз женщине, у которой полностью отнялась рука

Ее направили на диагностику в Новосибирск

02 августа 2026, 21:05, ИА Амител

Врачи проводят операцию / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Несколько лет врачи не могут поставить точный диагноз 42-летней жительнице села Дульдурга Забайкальского края, хотя у нее полностью парализовало правую руку. Своей историей многолетней борьбы с недугом она поделилась с "КП-Новосибирск".

Несмотря на многочисленные обследования и МРТ, местные врачи не могут установить точный диагноз и назначить лечение, поэтому женщину направили в Новосибирск для проведения операции и углубленной диагностики.

«Сначала онемел мизинец, я просто перестала его чувствовать. Потом онемели все пальцы полностью. Далее — кисть, дошло до локтя, и где-то через полтора месяца у меня полностью онемела вся рука. Она стала неподвижной», — рассказала пациентка.

Медицинская история россиянки осложняется раком груди, который она поборола два года назад. Не исключено, что нынешнее состояние — отдаленное последствие онкозаболевания.

Предварительная версия специалистов — посттравматический плечевой плексит с нарушением функции конечности, однако этот диагноз пока остается под вопросом.

«Лекарств я принимаю много, это обезболивающие. Они помогают не так хорошо, как хотелось бы. Недавно я не спала всю ночь из-за болей. Очень сильно болит рука в суставах. Ничего не могу поделать, мучаюсь», — объяснила женщина.

Для поездки в Новосибирск, прохождения дополнительных обследований и последующего хирургического вмешательства женщине требуется собрать от 150 до 200 тыс. рублей. Сейчас сделать это невозможно: все доходы семьи уходят на покупку дорогостоящих лекарств, которые прописали врачи, и откладывать средства не получается.