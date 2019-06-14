Сибирская генерирующая компания составила антирейтинг управляющих организаций Барнаула.
В него вошли жилищные организации, у которых накопилась наибольшая задолженность за тепло и горячую воду с января по май 2019 года. В общей сложности они накопили 142 млн рублей долгов.
Список возглавили "Столица" (69,7% собираемости), "ЕТРО" (75,5%), "Трест" (76%),"Наследие" (81,6%) и "Индустриальная" (82,7%).
Наименьшие долги у управляющей компании "Интуитум" (98,1% собираемости). Также в пятёрку лидеров вошли: "Фирма ПЖЭТ-2", "Центр жилищно-коммунального развития", "Южком-Сервис" и МУП "ЖЭУ № 30".
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