Война ведется не на поле боя, а в соцсетях и кинотеатрах. Об этом корреспонденту Amic.ru рассказал руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Алтайском крае Александр Кондрашов. Как обезопасить себя и что важно знать о террористах – в этом интервью.

Корреспондент: Чем отличается работа комиссии от деятельности силовых структур?

Александр Кондрашов: Основное направление деятельности аппарата антитеррористической комиссии Алтайского края (далее АТК, – прим. ред.) – это профилактика идеологии терроризма. Силовые ведомства в первую очередь призваны выявлять и пресекать преступления, в том числе террористического характера, а лишь потом осуществлять профилактическую работу, то есть заниматься их предупреждением.

Корр.: Как осуществляется взаимодействие комиссии с силовиками?

А.К.: АТК объединяет в своей деятельности все силовые и гражданские ведомства и организации. Председателем этой комиссии выступает гражданское лицо и в то же время руководитель высшего органа исполнительной власти в субъекте. В нашем случае это губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Его заместителем в комиссии является начальник управления ФСБ Алтайского края. Руководители таких ведомств как МВД, МЧС, Нацгвардии, Пограничного управления ФСБ входят в состав аппарата. В связи с этим решения комиссии носят обязательный для исполнения характер.

Возможность задействовать различные ведомства в рамках работы АТК позволяет воздействовать на негативные процессы, оказывающие влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Алтайского края. Точечно и системно, минуя необходимость выработки дополнительно отдельных планов или приказов. Это значительно упрощает работу задействованных структур и сокращает время принятия решений.

Корр.: На весь регион действует одна АТК?

А.К.: Нет, в каждом городском и районном образовании действует своя комиссия, занимающаяся решением тех же задач по профилактике терроризма, ликвидации и минимизации его последствий.

Корр.: На что нацелена ваша работа?

А.К.: Одна из ключевых задач АТК заключается в формировании у населения информационно-психологического иммунитета. Проще говоря, если в отношении неподготовленного человека будет осуществлен набор действий, направленных на его вовлечение в противоправную деятельность, то, как правило, без базовых знаний о том, что хорошо, а что плохо, причем не только в бытовом, но и в правовом понимании, он под различными предлогами (психологическими, социальными, религиозными, политическими и другими) будет в эту деятельность вовлечен. Важно, чтобы гражданин был готов к такому воздействию и мог ему противодействовать.

Корр.: Другими словами, вы защищаете головы людей от дурных поползновений?

А.К.: Мы формируем у людей антитеррористическое сознание, системность мышления, сопричастность со значимыми историческими событиями и национальными праздниками, делаем акцент на правовое воспитание. Люди должны понимать, что в случае совершения насильственных действий действительно можно попытаться разрушить или сломать любую систему, но сломается и жизнь самого человека. Помимо уголовного наказания, обманутый гражданин как минимум не получит того, что ему обещали.

Корр.: Каким образом людей пытаются завербовать?

А.К.: Инструментарий классического вербовщика современного терроризма, как правило, очень разнообразен. В зависимости от конкретного человека используется определенная схема вербовки. Но при условии, что гражданин сам проявил к этому начальный интерес: зашел на сайт, высказался, что-то спросил.

Если это молодой человек, то все будет строиться на романтизации и героизации его возможных поступков в "праведной борьбе", то есть игра будет строиться на росте его собственного чувства значимости. Если это одинокая женщина, то в информационный контакт с ней вступит "учтивый, веселый и приятный молодой человек или мужчина", акцент будет сделан на ее востребованность, нужность, семейные ценности. Естественно, в дальнейшем он научит ее, как "правильно жить".

Одиноким людям предложат "социальное плечо", чтобы появилось чувство общности, единения, с начала с группой людей, а потом и с неким важным делом, в нашем случае противоправным. По заблуждению гражданина, он избавится от одиночества и найдет так необходимую ему поддержку. А на самом деле станет очередной жертвой и соучастником.

В любом случае нужно понимать, что самодостаточные люди, имеющие четкие цели в жизни и работающие на их достижение, как правило, не попадают в круг интересов вербовщика, так как они успешны в собственных глазах и среди окружающих. Им не нужны "чужие костыли" для самореализации.

Корр.: Как преступники узнают информацию о нашей личной жизни?

А.К.: Они получают информацию из форумов, сайтов знакомств, наших запросов в поисковиках. Человеку достаточно проявить интерес к самовыражению через протест, борьбу с окружающей его реальностью. Почва может быть любая: от истории востока до попытки разобраться в религии. И любопытство приведет к информационному воздействию. При этом преступник никогда не напишет первым без повода, не зная ничего о личности гражданина.

Корр.: Злоумышленникам главное за что-то зацепиться?

А.К.: Да, в интернете вы можете рассуждать на тему значимости определенных исторических событий или личностей. Выражать свое мнение по поводу государственных праздников. Разговор не начинается с пугающих предложений. Собеседник с радостью поддержит вас, а потом будет заниматься подменой ваших ценностей и понятий. Например, распространение наркотиков могут выдать за веселый молодежный квест, а подготовку к участию в боевых действиях за защиту своей индивидуальности.

Корр.: Попытку воздействия на сознание граждан можно назвать новым оружием?

А.К.: Приведу такой пример. Сколько стоит любой современный зарубежный танк? Примерно от 5 до 10 млн долларов. Плюс его содержание, хранение, обслуживание. Сколько на эти деньги можно осуществить информационных диверсий? Можно привлечь сотню активистов, которые будут отстаивать "четко очерченные" интересы, публиковать материалы и выступать перед общественностью. Но важно отметить их направленность на достижение конкретных целей, против определенной политической инициативы, социального или экономического проекта и, если внимательно провести его оценку, против нашего государства. Причина этого только одна: такие подрывные действия намного дешевле военных.

Корр.: Есть люди, которые пользуются интернетом только для работы…

А.К.: Но есть и другой способ воздействия – это кинематограф. Сейчас начинают появляться российские фильмы, а в прошлом на экране было 90% голливудских лент. Большая часть контента в них – это преступность, незаконное обогащение, героизация насилия. Молодые люди от 16 до 22 лет наиболее подвержены такому воздействию. В результате грань между "хорошо" и "плохо" стирается. По сути дела – это тоже воспитательное воздействие, но со знаком "минус". К чему стремиться подросткам, которым наглядно показывают, как легко добиться результата и что такое красивая жизнь. А теперь просто посмотреть статистически: если это каждый пятый, четвертый, третий фильм?

Корр.: Как обстоят дела в Алтайском крае по сравнению с другими регионами в вопросах терроризма. Обстановка сложная или ее можно назвать благоприятной?

А.К.: Традиционно Алтайский край относят к "спальным регионам". Ситуация оценивается как стабильная и контролируемая. В целом это в той или иной мере характерно для всех близлежащих регионов Сибирского федерального округа.

Естественно это не исключает возможности возникновения отдельных разовых ситуаций, требующих реагирования на них, но они не носят системного характера. Поэтому прямая террористическая угроза жизни и здоровью людей отсутствует.

Корр.: По краю несколько раз прогремели волны телефонного "минирования" торговых центров и муниципальных объектов. Установлены ли преступники и их мотивы?

А.К.: Заведомо ложные сообщения об акте терроризма не являются чем-то новым или неизвестным. Преступники выявляются в течение непродолжительного времени и серьезной опасности не представляют. Основная угроза от их действий состоит в том, что они осуществляют отвлечение серьезных сил и средств на проверку и отработку данной информации. Других тяжких последствий эти преступления за собой не влекут.

В последние годы источник происхождения указанных сообщений располагается за рубежом, в ряде стран Европы. В настоящее время никто не оценивает указанные действия отдельных иностранных граждан как желание пошутить. Прослеживается связь "волн минирования" с конкретными политическими или общественными событиями в нашей стране. Поэтому нельзя оценивать такие звонки как "розыгрыш". Скорее, как провокацию со стороны международных оппонентов нашего государства в целях посеять панику.

Корр.: Назовите случаи выявления нарушений во время мониторинга, осуществляемого антитеррористической комиссией в Алтайском крае?

А.К.: Нарушения встречаются в вопросах соблюдения антитеррористической защищенности объектов и территорий. Выполнение требований связано с материальными затратами: установлением средств охраны, ограждения, освещения и видеонаблюдения. Поэтому частными собственниками такие меры защиты нередко расцениваются как нецелесообразные и не выполняются.

В условиях, когда неоднократно поднимается вопрос о снятии прессинга с "частника", нами такая ситуация оценивается очень негативно. Как правило, она сохраняется вплоть до совершения каких-либо несчастных событий. К сожалению, они только потом начинают вспоминать об отсутствии сигнализации, тревожной кнопки или соответствующей охраны, которая могла бы обеспечить или минимизировать его возникновение.

Корр.: Антитеррористическая защищенность объектов актуальна для нашего региона?

А.К.: Да, и для России в целом. В настоящее время акцентировано внимание на реализацию постановления правительства РФ "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)". А в целом принято около 40 подобных постановлений, посвященных вопросам антитеррористической защищенности разных сфер жизни – здравоохранение, спорт, культура, образование, места массового пребывания людей.

Корр.: Как вы относитесь к законопроекту об изоляции российского интернета?

А.К.: Для начала бы хотелось отметить некорректность такой постановки вопроса, хотя бы в связи с тем, что он направлен не на изоляцию, а на сохранение возможности его использования в нашей стране, минуя возможное воздействие извне.

Отмечу, что данное направление работы не относится к деятельности АТК. Но в качестве размышления предложил бы читателю задать себе вопрос: какие крупнейшие мировые компании обеспечивают функционирование интернета, на чем строится их технологическая база и какими российскими компаниями в этой сфере представлены мы.

Думаю, после ответа на этот вопрос слова о необходимости законодательного рассмотрения независимости российского интернета будут излишни. Как показала практика последних четырех лет, иностранный бизнес напрямую зависим от решений национальных правительств, и вопросы либерализма и открытости в указанных ситуациях почему-то забываются.

Корр.: На ваш взгляд, как много жителей в регионе осведомлены в вопросах антитеррористических мероприятий?

А.К.: Указанная деятельность официально ведется с 2006 года под эгидой Федерального оперативного штаба (оперативного штаба в субъекте Российской Федерации) и Национального антитеррористического комитета (АТК в субъекте Российской Федерации). Минимум четыре раза в год проводятся антитеррористические учения на территории региона. В работу вовлечены федеральные, региональные органы исполнительной власти и местного самоуправления, точечно ведется работа на уровне образовательных организаций. Поэтому круг вовлечения и участия граждан довольно высок. Но с другой стороны, это не та сфера деятельности, которая требует широкого освещения и вызова общественного интереса.

Корр.: А какая часть вашей деятельности в борьбе за формирование антитеррористической идеологии не освещается?

А.К.: Мы не силовая структура и подход у нас другой. Выставки, форумы, спортивные соревнования, гранты, народные праздники – это все инструменты, которые успешно используются, чтобы сформировать у людей информационно-психологический иммунитет от попыток заложить механизмы, направленные на принятие насильственных действий как единственно верных для достижения результата, желания переписать нашу историю или изменить естественные для нас ценности.

Корр.: Что входит в минимум, который должен знать каждый?

А.К.: Каждый гражданин должен знать минимальный набор действий при угрозе совершения акта терроризма. Что делать при обнаружении брошенных пакетов, сумок, игрушек. Как действовать в случае возможной угрозы захвата здания, или каким образом противостоять приемам типового вербовщика.

Корр.: Ваш прогноз на будущее, будет ли ужесточаться законодательство в секторе борьбы с терроризмом?

А.К.: Если вы обратите внимание, то все преступления террористической направленности в целом относятся к тяжким. Поэтому говорить об их ужесточении, наверное, не приходится, а вот о развитии законодательства в этой области определенно да.

В настоящее время в Государственной думе находится на рассмотрении законопроект об антитеррористической защищенности объектов и территорий религиозного культа. Речь идет об объектах, которые традиционно исключались из данной сферы. Также поднимался вопрос о необходимости обеспечения многоквартирных домов антитеррористической защитой.

Корр.: Как вы думаете, удастся ли полностью искоренить противоправные действия?

А.К.: Как говорит нам социологическая наука, в любом коллективе всегда присутствует от 3 до 5 % лиц с выраженными наклонностями к девиантному поведению либо различными формами протеста. Так что предупредить возможность наличия людей в любой социальной группе, которые с чем-то не согласны, даже просто психологически, остается вещью скорее невозможной. Но вот исключить условия, создающие базу для совершения преступлений террористической направленности, полностью в наших с вами силах.