ЧП с участием четвероного случилось в воскресенье, 23 июня, на улице Кропоткина в Новосибирске, сообщает НГС.
Очевидец заметил, как что-то с высоты упало на лобовое стекло припаркованного возле многоэтажки автомобиля.
После этого к нему подбежала женщина и, причитая, забрала пострадавшее живое существо.
В ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что из окна многоэтажного дома выпал кот, разбив стекло автомобиля.
Животное не погибло. Его хозяин почти сразу подошел к владельцу поврежденного имущества и решил с ним вопрос о компенсации. Также на место происшествия приезжал участковый.
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