Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила в плагиате Даниила Глейхенгауза, поставившего номер для показательного выступления в Японии российской Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Как сообщает РИА "Новости", американка считает, что Глейхенгауз "украл" у нее хореографию на композицию Bad Guy певицы Билли Айлиш.
"Я очень ценю, что вы вдохновились моей работой, – написала Гомез. – Но, пожалуйста, в следующий раз возьмите меня на работу и купите мне билет в Японию, вместо того чтобы воровать".
По ее словам, жаловаться в соцсетях – это единственное, что ей остается, так как она не получила патент на свое творение.
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