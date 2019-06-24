Вторник, 25 Июнь, 01:02

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,91
€ 71,6
Обь
388см -26

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Глава Ингушетии Евкуров объявил об уходе в отставку

, ИА "Амител"
Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью
Евкуров отметил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году / Фото: capost.media

Евкуров отметил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году / Фото: capost.media

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в понедельник, 24 июня, в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит главу государства досрочно отправить его в отставку с поста главы республики, сообщает РИА "Новости".

"Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", – сказал Евкуров.

Он подчеркнул, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году.

Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

"Давайте наберемся мужества сказать, что все мы – власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации – ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором – личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами", – сказал Евкуров.

Ранее Евкуров оказался в центре скандала после договора о границе с Чечней, который подписали главы республик.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
00:53
Мужчина на лету поймал выпавшего из окна ребенка в Китае 0
23:43
Опубликовано видео схода мощного селя на Красной Поляне в Сочи 0
23:27
Глава Ингушетии Евкуров объявил об уходе в отставку 0
22:53
Путин подписал указ о развитии госслужбы через улучшение системы оплаты труда 0
22:39
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем 0
22:15
Слепаков объяснил "тупым" скандальную шутку о зарплате врачей 0
21:44
Житель Алтая выдумал показания, чтобы помочь товарищу на следствии и в суде 0
21:23
Суд прекратил дело против блогера BadComedian 0
21:01
Депутат Госдумы от Алтайского края на своем "Лексусе" сбил мотоциклиста в Москве 0
20:52
Внешние признаки онкологии назвали медики 0
20:32
Двое жителей Алтая с ножом полезли в чужой дом, чтобы выбить долг с инвалида 0
20:11
Медведь откусил руку пьяному омичу, решившему покормить зверя 0
19:59
Родители выпускников из Лесосибирска "очень дико" перепели "Ленинград" 1
19:46
Лавров назвал Грузию примером последствий западной геополитики 4
19:08
Коротко о главном: страсти по Грузии, нашествие комаров и ожидание жары +35
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 июня
18:45
Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2020 года 4
18:01
Минприроды Алтайского края прокомментировало проверку Рослесхоза 0
17:52
Полицейский в Курске открыл стрельбу из-за детей с мячом 3
17:34
ДНК свиньи в говяжьих сардельках обнаружил "Росконтроль" 0
17:22
Чибис уволил замгубернатора по медицине после проверки "хороших" зарплат врачей 1
17:12
Гражданин Таджикистана идет под суд за надругательство над девочкой на Алтае 0
17:03
СМИ: Сибирское управление Следкома возглавил выпускник АлтГУ Юрий Чистоходов 0
16:49
Способы защиты машины от угона рассказали в Роскачестве 1
16:32
"А за селом синело поле": как прошел фестиваль Рождественского на Алтае 1
16:23
Здесь не опасно: барнаульская туристка о ситуации в Грузии 26
16:04
Сокращение бюджетных мест в вузах опровергли в Госдуме 0
15:58
Грузовик загорелся прямо на дороге в Барнауле 1
15:47
Бывший студент юрфака осужден в Барнауле за незаконное создание юрлица 4
15:21
Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов 2
15:03
Названы наиболее доступные для россиян зарубежные курорты 15
14:49
Жара до +35 градусов обрушится на Алтайский край на этой неделе 0
14:32
В своей тарелке: на Алтае появился скоростной спутниковый интернет SenSat 4
14:26
Самыми востребованными в сельскохозяйственной отрасли стали трактористы 1
14:13
Способ сохранить старые фотографии рассказали россиянам 0
14:02
600 частных медицинских клиник работает в Алтайском крае 3
13:51
ФАПы в Алтайском крае передадут на уровень региона 0
13:35
Студентка из Вологды погибла, спасая троих тонущих детей 2
13:23
Нашествие кровососов: численность комаров резко возросла в Алтайском крае 5
13:12
Новые случаи менингококковой инфекции зафиксированы в Новосибирске 0
13:04
Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю принимает граждан по-новому 0
12:49
Медики рассказали об опасности яблок и груш для аллергиков 0
12:36
"Алые паруса – 2019": как прошел самый красивый выпускной бал России 7
12:21
Жениху почти 100 лет, невесте – под 80: необычный брак зарегистрировали в России 0
12:13
Бийский стрелок Сергей Каменский завоевал золото Европейских игр 0
12:04
Россияне этой весной взяли автокредитов на рекордную сумму 3
11:47
АлтГТУ вновь вошел в топ-20 вузов РФ по уровню зарплат выпускников сферы IT 1
11:32
Змеиногорский тракт в Барнауле встал в огромной пробке 13
11:24
Враги и оккупанты: что произошло в Грузии и причем тут Россия 63
11:12
15 человек спасли во время пожара в жилом доме в Камне-на-Оби 0
11:05
Дорогу с переправой через Барнаулку начали ремонтировать в краевой столице 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.