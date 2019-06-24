Глава Ингушетии Евкуров объявил об уходе в отставку

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в понедельник, 24 июня, в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит главу государства досрочно отправить его в отставку с поста главы республики, сообщает РИА "Новости".
"Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", – сказал Евкуров.
Он подчеркнул, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году.
Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.
"Давайте наберемся мужества сказать, что все мы – власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации – ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором – личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами", – сказал Евкуров.
Ранее Евкуров оказался в центре скандала после договора о границе с Чечней, который подписали главы республик.
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