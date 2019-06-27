Forbes составил рейтинг лучших вузов России. Основная задача, которую анонсировало СМИ — это независимая оценка качества российского образования.
Издание выяснило, какие российские вузы выпускают специалистов с хорошей предпринимательской хваткой, получивших качественное образование, и имеющих все шансы в дальнейшем войти в список Forbes.
При создании рейтинга вузов основой послужил мониторинг эффективности деятельности более 600 заведений высшего образования, подготовленного Минобразования.
При этом учитывалось не только качество образования, но и статистика о последующем трудоустройстве выпускников высших учебных заведений, а также востребованность таких специалистов в регионах и количестве предпринимателей среди них.
В итоге рейтинг выявил качество образования, качество выпускников и "элитность" вуза (долю выпускников-предпринимателей в нем). Список состоит из 100 учреждений.
В рейтинг вошло два университета Алтайского края — Финансовый университет при Правительстве РФ (в Барнауле есть филиал – прим.ред.), занявший 11 строчку в списке, и АГМУ на 32 строчке рейтинга.
В первую пятерку вошли "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (Москва), "Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России" (Москва), "Московский физико-технический институт" (Московская область), "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (Москва) и "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова" (Москва).
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