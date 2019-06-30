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Новая методика диагностики рака появилась в онкоцентре Алтайского края

, ИА "Амител"
В регионе впервые стали проводить иммуногистохимические исследования
Фото: пресс-служба краевого онкодиспансера

Фото: пресс-служба краевого онкодиспансера

Специалисты Алтайского краевого онкологического диспансера первыми в Алтайском крае начали проводить иммуногистохимические исследования для уточняющей диагностики рака. За Уралом такие тесты проводятся только в Иркутске. Об этом Amic.ru сообщили в пресс-службе центра.

Патоморфологи ввели в практику два вида подобных исследований: тестирование экспрессии PD-L1 и определение микросателлитной нестабильности в опухоли (MSI), уточнили в центре.

Тесты помогают определять активность рецепторов, которые маскируются под иммунитет человека и "прячутся" от атак лимфоцитов.

"Главная проблема лечения онкологических заболеваний в том, что типов опухолей существует великое множество. Они разные по своему происхождению, структуре, "поведению", да и организм в целом реагирует на заболевание тоже по-разному. Иммуногистохимические исследования помогают составить "молекулярный портрет" рака, выбрать оптимальный план лечения и избежать назначения заведомо неэффективной, но при этом довольно токсичной терапии", – рассказал заведующий патологоанатомическим отделением диспансера Ашот Авдалян. 

Такие исследования помогают понять, можно ли назначать пациенту иммунопрепараты, которые нужны на поздних стадиях онкозаболеваний. Они помогают притормозить развитие болезни у пациентов с метастатическими формами рака. Но назначать их нужно осторожно из-за побочных эффектов. Поэтому чтобы начать подобное лечение, врачу нужно сделать иммуногистохимическое исследование опухоли.

Один такой тест стоит не менее 10 000 рублей, но проводиться на Алтае он будет бесплатно по полису ОМС.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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