Мэр Канска Андрей Береснев в своем Instagram объявил о введении в городе режима ЧС из-за паводка.
По данным на 22:00 30 июня из-за ливней вода в реке поднялась до 439 см, что привело к подтоплению 117 дачных участков и 59 придомовых территорий.
Из зоны подтопления эвакуировано 58 человек. С людьми, отказавшимися покидать свои подтопленные домовладения, поддерживается регулярная связь.
Организовано оперативное оповещение населения о паводковой обстановке через СМИ, соцсети и громкоговорители.
Напомним, в Иркутской области во время паводка погибло пять человек, а 353 (из них 32 ребенка) – пострадало.
Комментарии
Чо, Каннский фестиваль теперь отменят? ))