Сокращение зелёных зон в новом Генплане Барнаула не предусмотрено. Так депутат Барнаульской городской думы, глава фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов прокомментировал Amic.ru слухи о том, что документ предполагает уменьшение площади городских лесов, скверов, парков.
Перерядов уточнил, что информацию о зелёных зонах Барнаула депутаты фракции получили от председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрия Аристова. По словам единоросса, сокращения зелёных зон в Барнауле не должно происходить ни в коем случае, но проект нового Генплана этого и не предполагает.
"Мы увидели, и специалисты нам подтвердили, что проект предполагает сохранение всех действующих парков, их площадь не уменьшится. Более того, общая площадь зелёных насаждений в Барнауле вырастет – это произойдёт за счёт создания скверов в новых кварталах, которые будут развиваться. Мы считаем, что одним из главных принципов развития города должно быть сохранение и даже увеличение количества зелёных зон. Будем за этим следить", – сообщил Перерядов.
Пока, говорит Перерядов, в краевой столице обеспеченность зелёными насаждениями составляет 29,3 кв.м на человека, тогда как минимальный норматив – 10 "квадратов".
По словам собеседника, территория медицинского кластера в нагорной части, где предполагается строительство, сокращена в сравнении с прошлым Генпланом с 500 гектаров до 100 гектаров. Причем 40 га там уже застроено. Новое строительство пока не планируется. Уменьшена и плотность застройки. Таким образом, опасения можно назвать преждевременными, заверил Перерядов.
Что важно, продолжает собеседник, Генплан ограничивает застройку на территории туркластера "Барнаул – горнозаводской город" четырьмя этажами.
Вячеслав Перерядов добавил, что в Генплане нет ещё одного момента, который вызвал общественные волнения. На территории Барнаула не запланировано строительство полигона ТКО. Ранее это подтверждали и местные власти, но часть населения продолжает опасаться появления в городе новой "мусорки".
Единороссы призывают жителей активно участвовать в обсуждениях значимых для развития города документов, а также в общественных слушаниях, так как изменение назначения земельных участков с "зелёных" на общественно-деловые и другие возможно только через слушания.
Комментарии
А что за новая фишка у администрации - так называемые СНЕГОПЛАВИЛЬНЫЕ СТАНЦИИ, под которые отводится ни много, ни мало 470 гектаров. Всем понятно, что никто в Сибири плавить снег не будет, в лучшем случае просто вывезут вместе с грязью и мусором, растает сам. А по прошествии нескольких лет, когда загадят эти земли, скажут - Ну вот и готовые места для новых свалок.