Бассейн с электронным управлением и сауной, комплекс подводного вытяжения, "умные" кровати с электронным управлением – лишь малая часть того, что ждет пациентов инновационного реабилитационного центра "Территория здоровья", который открылся 2 июля в Барнауле. Центр предназначен для реабилитации и восстановления больных с травмами опорно-двигательного аппарата и нарушениями функций нервной системы. Кстати, работать учреждение начало гораздо раньше. Его первые пациенты ортопедо-травматологического профиля уже готовятся к выписке. Подробней об открытии и работе центра читайте в нашем материале.

Удачный опыт

Здание площадью 11 тысяч квадратных метров удалось возвести менее чем за два года благодаря частно-государственному партнерству. Московские инвесторы вложили в реабилитационный центр 770 млн рублей, а со стороны краевого правительства они получили в аренду землю в лесном массиве на 49 лет и инженерные коммуникации.

Прибывший на открытие центра Виктор Томенко отметил удачный опыт совместной деятельности. Он напомнил, что центр построен в очень короткие сроки за счет того, что усилия и инициативы инвесторов нашли поддержку со стороны правительства. "Я убежден, что забота квалифицированного персонала, желающего от всей души помочь людям, в сочетании с инфраструктурой, целебной природой и климатом Алтайского края позволит пациентам окончательно почувствовать себя здоровыми", – добавил губернатор.

В свою очередь учредитель компании "ПремиумСтрой-Алтай" Иван Лужаев отметил вклад власти: "В Алтайском крае нам помогают. Поэтому многие из Москвы хотят приехать и как-то реализовать себя на территории Алтайского края. Это действительно большая перспектива, как для внутреннего, так и международного медицинского туризма".

Инвесторы считают, что проект должен окупиться в течение десяти лет.

Сейчас большая часть пациентов попадают в реабилитационный центр бесплатно по полисам ОМС, предварительно получив направление на реабилитацию от лечащего врача.

Реабилитирующие обстоятельства

По словам заведующего отделением неврологии Евгения Аладякова, открытие такого центра – большой шаг для развития медицины на Алтае. Раньше в крае системы реабилитации больных с травмами опорно-двигательного аппарата практически не было: операция, послеоперационный период и сразу санаторное лечение. "Но в санаторий надо ехать уже подготовленным. Второй этап после операции таких больных – это реабилитация в круглосуточном стационаре. И это наиважнейший этап. Реабилитация показана в том случае, когда есть вероятность, что человек станет инвалидом или утратит трудоспособность", – подчеркнул невролог.

Пациенты могут проходить как стационарное лечение в центре (действует 148 коек), так и амбулаторное.

"Особенностью центра является мультидисциплинарный подход. Это значит, что к реабилитации пациента привлекается целая команда специалистов", – объяснил Евгений Аладяков. Это позволяет сократить период восстановления больного на 30-40%.

"Между больницей и санаторием"

Качеством услуг в реабилитационном центре пациенты очень довольны. Житель Алтайского края Александр Терехов восстанавливается после операции по удалению межпозвоночной грыжи. В центр он попал бесплатно по направлению врача. "Все мероприятия на высшем уровне – тренажеры, бассейн, ЛФК и массаж. Я очень доволен. Здесь между больницей и санаторием", – радуется мужчина.

Константин Нетесов прибыл на реабилитацию из Новосибирска. Говорит, что тщательно подходил к выбору медицинского центра после операции по протезированию тазобедренного сустава и в итоге остановился на барнаульской "Территории здоровья". "Такого уровня в Новосибирске нет. Впечатления хорошие. Нравится все: начиная с территории в лесопарковой зоне и заканчивая замечательным персоналом. С упражнениями в бассейне я нигде не сталкивался, и такого раньше нигде не видел", – улыбается новосибирец.

Среди пациентов центра оказался защитник команды "Алтайбаскет" Дмитрий Злобин. Спортсмен проходит реабилитацию после многолетних травм и удаления межпозвоночной грыжи. Злобин занимается в центре на специальном тренажере и уже уверил фанатов, что вскоре выйдет на площадку.

"Как в Швейцарии, только комары летают"

Для прибывших на открытие центра чиновников и журналистов экскурсию провела директор центра Людмила Григоричева. По ее словам, в центре установлено современное оборудование. Это кабинет парафинотерапии, процедуры которого помогут детям с ДЦП, и новое физиооборудование.

В каждой палате имеются душевая и туалет, установлены специальный стол и электронная кровать, которая меняет положение при нажатии на пульт. "Это российская разработка", – указала на кровать Людмила Григоричева.

Даже питание пациентам доставляют в палаты в контейнерах и на сохраняющих тепло подносах.

Удивил участников комиссии и современный бассейн с видом на лес. Инвестор продемонстрировал электронное управление настройками воды и воздуха. Помимо водных процедур пациенты центра могут посетить и сауну. Реабилитации будет способствовать комплекс подводного вытяжения.

Кстати, участники экскурсии обратили внимание на вид из центра: лесной бор и тропа здоровья.

"Такой вид, где люди бегают и занимаются скандинавской ходьбой, мотивирует", – подчеркнула директор.

"Как в Швейцарии, только комары летают", – послышалась реплика.

"Комаров здесь травят", – отреагировал инвестор на шутку.

В 2019 году в центр "Территория здоровья" по полису обязательного медицинского страхования поступит 1560 пациентов в круглосуточный стационар и 400 пациентов в дневной. На данный момент известно, что 70% посещений клиники по государственно-частному соглашению будут бесплатными.