Житель Барнаула нашел на одном из интернет-сайтов объявление с предложением о трудоустройстве за границей и, пожелав устроиться на работу, потерял 40 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Житель краевой столицы позвонил по указанному телефону, ему ответил мужчина, пояснив, что для трудоустройства нужно подготовить пакет документов. Стоимость их подготовки нужно оплатить", – говорится в сообщении ведомства.

Барнаульца ничего не насторожило, и он перевел 40 тысяч рублей на указанный мошенником банковский счет.

После этого он неоднократно пытался дозвониться до "работодателя", но телефон был отключен. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции в очередной раз обращаются с просьбой быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Как минимум, не стоит перечислять свои деньги неизвестным лицам.

Ранее жительница Барнаула попалась на уловку мошенника, который взломал аккаунт в соцсети ее подруги, и перевела ему 8 тысяч рублей, откликнувшись на просьбу занять денег.