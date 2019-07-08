Запрет на алкогольные энергетики предложили отменить в России

Россия может возобновить продажу и производство слабоалкогольных энергетических напитков. Проект соответствующего решения подготовила Евразийская экономическая комиссия, пишут "Известия".

Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии. Страны – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) считают, что запрет на продажу алкогольных энергетиков противоречит нормам союза. По правилам ЕАЭС, если товар соответствует техрегламенту, он должен продаваться без дополнительных ограничений на территории всех государств – членов союза.

Минфин России не согласен с позицией ЕАЭС. "В случае если введение каких-либо положений несет угрозу для здоровья граждан РФ, государство обязано устанавливать более строгие правила", – подчеркнули в министерстве, отметив, что статья 29 договора о ЕАЭС позволяет вводить ограничения, если они необходимы для охраны жизни и здоровья человека.

Президент Ассоциации производителей по защите их прав на потребительском рынке Андрей Межонов пояснил, что в других странах – членах союза нет ограничений на производство и оборот алкогольных энергетиков. Он считает, что Россия должна отменить запрет, либо, наоборот, его нужно распространить на всю территорию ЕАЭС. В таком случае все государства должны согласиться, что такие напитки отрицательно влияют на здоровье.

Исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков уверен, что Россия ввела ограничения оборота алкоэнергетиков абсолютно правомерно.

А вот в Ассоциации производителей по защите их прав на потребительском рынке заявили, что более серьезный вред алкоэнергетиков по сравнению со спиртными напитками не доказан крупными исследованиями. В частности нет запрета на их оборот в европейских странах.

С 1 января 2018 года в России запрещены производство и продажа тонизирующих слабоалкогольных напитков. Запрет коснулся алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15%, в составе которой есть кофеин, гуарана, таурин и другие энергетические добавки.

В октябре прошлого года сообщалось, что правительство России согласилось дать АЗС дополнительный заработок, чтобы ограничить рост цен на топливо. Решение о возврате торговли алкоголем на заправках принято на состоявшемся в сентябре совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Также сообщалось, что Минпромторг разработал законопроект, призванный поддержать производителей алюминия, попавших под санкции. Ведомство предложило повысить спрос на алюминий с помощью упрощения регулирования продажи алкогольной продукции в алюминиевых банках. В частности, такую продукцию предложили разрешить продавать ночью, когда продажа остальной алкогольной продукции запрещена.