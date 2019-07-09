Наезд на юного велосипедиста произошел в Барнауле во вторник, 9 июля, на проспекте Ленина, сообщили Amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.
В 10:10 неподалеку от здания № 78 15-летний подросток пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В этот момент 60-летний водитель автобуса ЛИАЗ маршрута № 109 сбил школьника.
Юноша получил травмы. Ему оказана медицинская помощь в городской больнице № 1.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что согласно правилам дорожного движения, велосипедистам перед пересечением пешеходного перехода следует остановить велосипед, слезть с него и, убедившись в безопасности перехода, пройти по зебре пешком, ведя транспортное средство рядом с собой.
Комментарии
Он, как я понимаю, ехал, а не шел? И никто не объяснил, что велосипедист в таком случае появляется неожиданно для водителя (ибо едет быстрее, чем идет пешеход, например), и тот может просто не успеть среагировать? Но тут и водитель.. кгхм.. он, получается, хотел на красный проскочить - переход-то регулируемый?
Вероятно, велосипедист не спешился, как полагается, а водитель совершал поворот, тогда всё понятно, но если нет, то нужно разбираться.
Барнаул не для велосипедистов