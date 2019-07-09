Наезд на юного велосипедиста произошел в Барнауле во вторник, 9 июля, на проспекте Ленина, сообщили Amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

В 10:10 неподалеку от здания № 78 15-летний подросток пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В этот момент 60-летний водитель автобуса ЛИАЗ маршрута № 109 сбил школьника.

Юноша получил травмы. Ему оказана медицинская помощь в городской больнице № 1.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что согласно правилам дорожного движения, велосипедистам перед пересечением пешеходного перехода следует остановить велосипед, слезть с него и, убедившись в безопасности перехода, пройти по зебре пешком, ведя транспортное средство рядом с собой.