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Жителя Горного Алтая судят за удар подруге в нос

, ИА "Амител"
Молодой человек так наказал сожительницу за отказ купить вино
Фото: news-factor.ru

Фото: news-factor.ru

27-летний житель Майминского района ударил в нос сожительнице, за что вскоре окажется на скамье подсудимых, сообщает МВД по Республике Алтай.

Агрессию молодого человека вызвало поведение девушки, которая отказалась идти в магазин за вином после завершения совместного распития спиртного.

Парень настолько расстроился таким ее решением, что ударил ее кулаком по лицу. Жительница Горно-Алтайска пожаловалась в полицию.

Несмотря на попытки скрыться от правоохранителей, любителя алкоголя вскоре задержали. Возбужденное против него уголовное дело передали на рассмотрение в суд.

Обвиняемый признал свою вину и раскаивается в содеянном. За причинение вреда здоровью средней тяжести ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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