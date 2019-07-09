27-летний житель Майминского района ударил в нос сожительнице, за что вскоре окажется на скамье подсудимых, сообщает МВД по Республике Алтай.

Агрессию молодого человека вызвало поведение девушки, которая отказалась идти в магазин за вином после завершения совместного распития спиртного.

Парень настолько расстроился таким ее решением, что ударил ее кулаком по лицу. Жительница Горно-Алтайска пожаловалась в полицию.

Несмотря на попытки скрыться от правоохранителей, любителя алкоголя вскоре задержали. Возбужденное против него уголовное дело передали на рассмотрение в суд.

Обвиняемый признал свою вину и раскаивается в содеянном. За причинение вреда здоровью средней тяжести ему грозит до трех лет лишения свободы.