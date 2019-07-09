Стало известно, где создадут первую велодорожку в Барнауле

Первую велодорожку в Барнауле создадут на улице Георгия Исакова. Об этом сообщил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Она будет пролегать на аллеях, пролегая по участкам между улицами 2-я Северо-Западная и Малахова, а также между ул. 2-я Северо-Западная и ул. Матросова.

Открытие велосипедной дорожки запланировано на 2019 год, уточнил чиновник, отвечая на вопрос в ходе онлайн-конференции по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на официальном сайте правительства Алтайского края.