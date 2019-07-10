В Барнауле житель мкр. Новосиликатный выкинул с балкона своего кота, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"Вчера, 9 июля, около 21:00 мне позвонили девушки и попросили выйти и спасти кота. Они увидели как с 5 этажа дома №12 по улице Весенняя скидывают животное. Оказалось это был его хозяин — он просто швырнул его с балкона", — рассказала подписчица паблика.

"К сожалению кот не выжил. В полиции сказали что заявление примут, но скорее всего ему все равно ничего не будет. Вот теперь я не понимаю зачем нам эта статья, если она все равно не дает никаких гарантий на защиту животных? Я решила дать огласку этому ужасному делу, потому что не могу смириться с этой несправедливостью", — рассказала женщина.

Как объяснил ситуацию сам мужчина, судя по видео, кот пытался съесть попугая. "Попугая чуть не сгрыз. Я сколько раз уже у него забирал. А тут вцепился в нее. Я кое-как его...", — ответил мужчина сотруднику полиции на вопрос, можно ли быть таким живодером.

В пункте полиции "Новосиликатный" УМВД России по Барнаулу данное сообщение зарегистрировано. Сотрудниками полиции проводится проверка.

В марте этого года житель Башкирии бросил кота в лося, забредшего в один из дворов жилых многоэтажных домов, чтобы таким образом прогнать животное.