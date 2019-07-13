В видеохостинге YouTube опубликована видеозапись с камер наружного наблюдения, которая запечатлела выстрел из гранатомета по зданию, в котором находится офис телеканала "112. Украина".

Как сообщает РИА Новости, правоохранительные органы квалифицировали ЧП как теракт. На месте происшествия обнаружили тубус гранатомета. Его отправят на экспертизу.

Ранее в телеканал поступали угрозы в связи с намерением показать документальный фильм "В борьбе за Украину", который повествует о причинах кризиса в стране.

Против показа выступал и генпрокурор Юрий Луценко, предупредивший СМИ о том, что оно будет нести ответственность за это.