Депутаты Госдумы скептически оценили шансы на возвращение людей и животных в рекламу алкоголя, сообщает РИА Новости.

Ранее член Совета Федерации Сергей Калашников внес в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект, который предусматривает возможность использовать при продвижения спиртного образ человека или животного, если они зарегистрированы как товарные знаки.

"Я думаю, что противников будет больше, чем тех, кто поддержит", — признал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Аналогичного мнения придерживается и другой зампред парламентского комитета по информполитике Андрей Свинцов.

Он уточнил, что его мнение соответствует позиции его фракции (ЛДПР) – полный запрет алкоголя, сигарет и их производных.