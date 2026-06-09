На задержку выплат пособий по уходу за детьми жалуются россиянки

Женщины со всей страны до сих пор не получили деньги

09 июня 2026, 16:53, ИА Амител

Мама с новорожденным / Фото: amic.ru

В соцсетях россиянки со всей страны жалуются на задержку начисления пособия по уходу за детьми до полутора лет.

По словам женщин из разных регионов России, они все еще не получили деньги. Хотя пособие, как установлено законом, работающим родителям обычно начисляют 8-го числа каждого месяца.

По данным "Базы", в Социальном фонде произошел масштабный сбой, со вчерашнего дня специалисты решают проблему.

Сбой в Социальном фонде России

На горячей линии автоответчик предупреждает о задержке и сообщает, что деньги планируют направить в ближайшее время. С подобной проблемой столкнулись и те, кто должен был получить выплаты по больничным листам. Однако в их случае ожидать начисления средств придется в течение десяти дней.