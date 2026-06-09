Медведев призвал поддерживать бизнес, который вносит вклад в СВО

Энергия бизнеса всегда выступала двигателем перемен, отметил зампред Совбеза

09 июня 2026, 21:08, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал поддерживать частный бизнес, который вносит вклад в обеспечение Вооруженных сил РФ в ходе СВО.

«Энергия бизнеса, его способность адаптироваться к требованиям рынка всегда выступали двигателем перемен в экономике. Наверное, сейчас самый такой яркий момент или самый яркий пример — это вклад частной инициативы в обеспечение наших Вооруженных сил в ходе специальной военной операции», — сказал он.

По мнению Медведева, такие "патриотические начинания" необходимо поддерживать. Он выразил признательность всем, кто принимал в этом участие.