В Барнауле ограничат проезд на одном из проспектов и изменится движение автобусов
На участке проведут развод нарядов полиции и пожарно-спасательного гарнизона
09 июня 2026, 17:13, ИА Амител
Автобус № 20 / Фото: amic.ru
На пр. Социалистическом частично ограничат движение, сообщает мэрия Барнаула. На участке проведут развод нарядов полиции и городского пожарно-спасательного гарнизона.
Ограничения будут действовать на участке от ул. Пушкина до ул. Ползунова (пл. Свободы).
- 10 июня — с 15:00 до 17:00;
- 12 июня — с 07:00 до 11:00.
Как изменится движение автобусов?
- По маршруту № 20 при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Лесной": пр. Красноармейский — разворот на ул. Гоголя — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — без изменений;
- по маршруту № 55 при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Победы": пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — без изменений;
- по маршруту № 57 при движении на конечный остановочный пункт "Улица Кавалерийская": ул. Большая Олонская — пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Красноармейский, далее — по маршруту, в обратном направлении — без изменений;
- по маршруту № 60 при движении на конечный остановочный пункт "Микрорайон Норд": ул. Большая Олонская — пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Красноармейский, далее — по маршруту, в обратном направлении — без изменений;
- по маршруту № 70р при движении на конечный остановочный пункт "Микрорайон Восточный": пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — без изменений;
- по маршруту № 73р при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака": пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский, в обратном направлении — без изменений;
- по маршрутам № 109, 109оп при движении на конечные остановочные пункты "Поселок Центральный", "Улица Опытная Станция" соответственно: пр. Ленина — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — разворот на ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее — по маршрутам, в обратном направлении — без изменений.
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