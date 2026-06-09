В Барнауле ограничат проезд на одном из проспектов и изменится движение автобусов

На участке проведут развод нарядов полиции и пожарно-спасательного гарнизона

09 июня 2026, 17:13, ИА Амител

Автобус № 20 / Фото: amic.ru

На пр. Социалистическом частично ограничат движение, сообщает мэрия Барнаула. На участке проведут развод нарядов полиции и городского пожарно-спасательного гарнизона.

Ограничения будут действовать на участке от ул. Пушкина до ул. Ползунова (пл. Свободы).

10 июня — с 15:00 до 17:00;

12 июня — с 07:00 до 11:00.

Как изменится движение автобусов?