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В Барнауле ограничат проезд на одном из проспектов и изменится движение автобусов

На участке проведут развод нарядов полиции и пожарно-спасательного гарнизона

09 июня 2026, 17:13, ИА Амител

Автобус № 20 / Фото: amic.ru
Автобус № 20 / Фото: amic.ru

На пр. Социалистическом частично ограничат движение, сообщает мэрия Барнаула. На участке проведут развод нарядов полиции и городского пожарно-спасательного гарнизона. 

Ограничения будут действовать на участке от ул. Пушкина до ул. Ползунова (пл. Свободы).

  • 10 июня — с 15:00 до 17:00;
  • 12 июня — с 07:00 до 11:00.

Как изменится движение автобусов? 

  • По маршруту № 20 при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Лесной": пр. Красноармейский — разворот на ул. Гоголя — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — без изменений;
  • по маршруту № 55 при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Победы": пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — без изменений;
  • по маршруту № 57 при движении на конечный остановочный пункт "Улица Кавалерийская": ул. Большая Олонская — пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Красноармейский, далее — по маршруту, в обратном направлении — без изменений;
  • по маршруту № 60 при движении на конечный остановочный пункт "Микрорайон Норд": ул. Большая Олонская — пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Красноармейский, далее — по маршруту, в обратном направлении — без изменений;
  • по маршруту № 70р при движении на конечный остановочный пункт "Микрорайон Восточный": пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — без изменений;
  • по маршруту № 73р при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака": пр. Красноармейский — разворот на ул. Ползунова — пр. Красноармейский, в обратном направлении — без изменений;
  •  по маршрутам № 109, 109оп при движении на конечные остановочные пункты "Поселок Центральный", "Улица Опытная Станция" соответственно: пр. Ленина — ул. Пушкина — пр. Красноармейский — разворот на ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее — по маршрутам, в обратном направлении — без изменений.

Барнаул общественный транспорт дорожное движение
       

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