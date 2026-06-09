Это поможет избежать наказания для добросовестных водителей и снизит риск коррупционных ситуаций

09 июня 2026, 16:54, ИА Амител

Водительские права / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой реформировать систему административных наказаний за отсутствие водительских прав, документов на автомобиль и страхового полиса, пишет РИА Новости.

Он считает, что если инспектор ГИБДД может проверить наличие этих документов через электронные системы, то административная ответственность за их отсутствие должна быть отменена.

«Слуцкий направил свое обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, предложив исключить административную ответственность, предусмотренную частями 1 и 2 статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за отсутствие необходимых документов», — пишет издание.

По мнению депутата, отсутствие документов не создает угрозы безопасности дорожного движения, если они доступны в электронном формате.

Он также подчеркнул, что штраф в размере 500 рублей за отсутствие документов является несоразмерным и избыточным.

Слуцкий полагает, что это изменение снизит административную нагрузку на водителей, уменьшит коррупционные риски при проверке документов, сократит количество административных дел и повысит доверие граждан к правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что водителей в России будут лишать прав за непройденное медосвидетельствование.