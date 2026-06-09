В Госдуме предложили отменить штрафы за отсутствие водительских прав при себе
Это поможет избежать наказания для добросовестных водителей и снизит риск коррупционных ситуаций
09 июня 2026, 16:54, ИА Амител
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой реформировать систему административных наказаний за отсутствие водительских прав, документов на автомобиль и страхового полиса, пишет РИА Новости.
Он считает, что если инспектор ГИБДД может проверить наличие этих документов через электронные системы, то административная ответственность за их отсутствие должна быть отменена.
«Слуцкий направил свое обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, предложив исключить административную ответственность, предусмотренную частями 1 и 2 статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за отсутствие необходимых документов», — пишет издание.
По мнению депутата, отсутствие документов не создает угрозы безопасности дорожного движения, если они доступны в электронном формате.
Он также подчеркнул, что штраф в размере 500 рублей за отсутствие документов является несоразмерным и избыточным.
Слуцкий полагает, что это изменение снизит административную нагрузку на водителей, уменьшит коррупционные риски при проверке документов, сократит количество административных дел и повысит доверие граждан к правоохранительным органам.
Ранее сообщалось, что водителей в России будут лишать прав за непройденное медосвидетельствование.
17:29:18 09-06-2026
Готовятся к выборам.
18:21:11 09-06-2026
как показывает практика, оставление действующих прав на рояли по забывчивости,не влияет на безопасность движения, но влияет на собираемость фискальных налогов за административное правонарушение, которое недостаточно прописано в ПДД в юридическом плане.
Предвыборный пиар, не более
22:33:26 09-06-2026
Не дождётесь ! (18:21:11 09-06-2026) как показывает практика, оставление действующих прав на роял... А на оружие разрешение? тоже фиг с ним, пусть с правами дома валяется. Без ВУ, без страховки, СР, разрешения на ствол, поееехалиии))). Как по мне 500 руб штраф это прям нежно.
07:58:36 10-06-2026
гость (22:33:26 09-06-2026) А на оружие разрешение? тоже фиг с ним, пусть с правами д... сейчас всё в электронном доступе есть. На госуслугах. Телефон всегда с собой. А если разряжен, то у инспектора должна быть своя техника, позволяющая пробить водителя на наличие водительского удостоверения, страховки и т.д.
15:41:21 10-06-2026
Гость (07:58:36 10-06-2026) сейчас всё в электронном доступе есть. На госуслугах. Телефо... на оружие нету. Только оригинал документов.
08:44:34 10-06-2026
пару раз забывал и попадался отпускали просто предупредив что в следующий раз оштрафуют, а так приложение госуслуги авто для чего сделали там все прекрасно работает.
11:38:11 10-06-2026
Гость (08:44:34 10-06-2026) пару раз забывал и попадался отпускали просто предупредив чт... только там написано что инспектор вправе потребовать оригинал и оно до сих пор в пилоте находится
08:54:27 10-06-2026
Громадные суммы бюджета на цифровизацию выделяют, а реестровой системы по сей день нет. Уже десятки лет как в некоторых странах нет необходимости трястись о бумажках, менять их, тратить деньги и время на замены при утере и тд...