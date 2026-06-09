НОВОСТИТранспорт

В Госдуме предложили отменить штрафы за отсутствие водительских прав при себе

Это поможет избежать наказания для добросовестных водителей и снизит риск коррупционных ситуаций

09 июня 2026, 16:54, ИА Амител

Водительские права / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Водительские права / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой реформировать систему административных наказаний за отсутствие водительских прав, документов на автомобиль и страхового полиса, пишет РИА Новости.

Он считает, что если инспектор ГИБДД может проверить наличие этих документов через электронные системы, то административная ответственность за их отсутствие должна быть отменена.

«Слуцкий направил свое обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, предложив исключить административную ответственность, предусмотренную частями 1 и 2 статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за отсутствие необходимых документов», — пишет издание.

По мнению депутата, отсутствие документов не создает угрозы безопасности дорожного движения, если они доступны в электронном формате.

Он также подчеркнул, что штраф в размере 500 рублей за отсутствие документов является несоразмерным и избыточным.

Слуцкий полагает, что это изменение снизит административную нагрузку на водителей, уменьшит коррупционные риски при проверке документов, сократит количество административных дел и повысит доверие граждан к правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что водителей в России будут лишать прав за непройденное медосвидетельствование.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Сроки сокращаются. Как изменились правила сдачи экзамена на водительские права

Времени, чтобы допустить ученика к сдаче "города", станет в три раза меньше
НОВОСТИТранспорт

Транспорт Авто ЛДПР водители
       

Комментарии 8

Avatar Picture
Sasha

17:29:18 09-06-2026

Готовятся к выборам.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Не дождётесь !

18:21:11 09-06-2026

как показывает практика, оставление действующих прав на рояли по забывчивости,не влияет на безопасность движения, но влияет на собираемость фискальных налогов за административное правонарушение, которое недостаточно прописано в ПДД в юридическом плане.
Предвыборный пиар, не более

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:33:26 09-06-2026

Не дождётесь ! (18:21:11 09-06-2026) как показывает практика, оставление действующих прав на роял... А на оружие разрешение? тоже фиг с ним, пусть с правами дома валяется. Без ВУ, без страховки, СР, разрешения на ствол, поееехалиии))). Как по мне 500 руб штраф это прям нежно.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:58:36 10-06-2026

гость (22:33:26 09-06-2026) А на оружие разрешение? тоже фиг с ним, пусть с правами д... сейчас всё в электронном доступе есть. На госуслугах. Телефон всегда с собой. А если разряжен, то у инспектора должна быть своя техника, позволяющая пробить водителя на наличие водительского удостоверения, страховки и т.д.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Охотник

15:41:21 10-06-2026

Гость (07:58:36 10-06-2026) сейчас всё в электронном доступе есть. На госуслугах. Телефо... на оружие нету. Только оригинал документов.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:34 10-06-2026

пару раз забывал и попадался отпускали просто предупредив что в следующий раз оштрафуют, а так приложение госуслуги авто для чего сделали там все прекрасно работает.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:11 10-06-2026

Гость (08:44:34 10-06-2026) пару раз забывал и попадался отпускали просто предупредив чт... только там написано что инспектор вправе потребовать оригинал и оно до сих пор в пилоте находится

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:54:27 10-06-2026

Громадные суммы бюджета на цифровизацию выделяют, а реестровой системы по сей день нет. Уже десятки лет как в некоторых странах нет необходимости трястись о бумажках, менять их, тратить деньги и время на замены при утере и тд...

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров