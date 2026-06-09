МВД проверяет публикации подростка-живодера, выложившего расправу над кроликом

Новосибирец регулярно создает новые Telegram-каналы с подобным контентом

09 июня 2026, 20:04, ИА Амител

Фото: предоставлено администратором Telegram-канала "Анонимный Новосибирск"

МВД по Новосибирской области начало проверку по факту публикации материалов о живодерстве, заявили "Om1 Новосибирск" в ведомстве.

Речь идет о публикациях подростка из Искитима. Как сообщил администратор Telegram-канала "Анонимный Новосибирск" в разговоре с "Om1 Новосибирск", неизвестный юноша регулярно создает новые Telegram-каналы, где размещает подобные фото и видео.

«По словам источника, на одном из последних видео запечатлена расправа над кроликом, которую автор полностью снял на камеру», — пишет издание.

Жестокое обращение с животными в России уголовно наказуемо. В соответствии со статьей 245 УК РФ, ответственность наступает за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. Виновным по статье грозит лишение свободы на срок до трех лет.