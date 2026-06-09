МВД проверяет публикации подростка-живодера, выложившего расправу над кроликом
Новосибирец регулярно создает новые Telegram-каналы с подобным контентом
09 июня 2026, 20:04, ИА Амител
МВД по Новосибирской области начало проверку по факту публикации материалов о живодерстве, заявили "Om1 Новосибирск" в ведомстве.
Речь идет о публикациях подростка из Искитима. Как сообщил администратор Telegram-канала "Анонимный Новосибирск" в разговоре с "Om1 Новосибирск", неизвестный юноша регулярно создает новые Telegram-каналы, где размещает подобные фото и видео.
«По словам источника, на одном из последних видео запечатлена расправа над кроликом, которую автор полностью снял на камеру», — пишет издание.
Жестокое обращение с животными в России уголовно наказуемо. В соответствии со статьей 245 УК РФ, ответственность наступает за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. Виновным по статье грозит лишение свободы на срок до трех лет.
04:37:04 10-06-2026
Интересно, если я крысу в сарае поймаю в капкан, буду её бить палкой до смерти, это тоже уголовка?
09:18:45 10-06-2026
Гость (04:37:04 10-06-2026) Интересно, если я крысу в сарае поймаю в капкан, буду её бит... Ты главное в инет это не выкладывай. Зоошиза не дремлет!
10:48:52 10-06-2026
вообще начинал он убивать явно не с кролика а с каких нибудь мышей и крыс
теперь перешел на кролика и это ему нравится, то есть он уже чувствует зов крови
может даже кончать при этом как от полового акта и если последнее имеет место то у него основной половой инкстинкт уже связался с убийством беззащитного. Это практически неизлечимое отклонение. Если не лечить и контролировать лечение и поведение считайте что появится новый маньяк. со временем он перейдет на животных покрупнее а потом и на людей. Зов крови он не сможет побороть а ловят их на 150 -200 трупе