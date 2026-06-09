ЕК хочет запретить въезд всем, кто служил в армии России с начала СВО

Такая мера рассматривается впервые, отметила фон дер Ляйен

09 июня 2026, 19:31, ИА Амител

Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Еврокомиссия предложила запретить въезд всем, кто служил в российской армии с начала боевых действий на Украине. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет "Коммерсант".

Как указала фон дер Ляйен, Еврокомиссия предлагает такую меру в качестве санкций впервые.

Запрет может войти в 21-й пакет санкций против РФ. Помимо запрета для российских военнослужащих, в новый пакет войдут меры против секторов "с наибольшим влиянием" — энергетика, финансовые сервисы и криптовалюты, торговля и рыболовство. ЕС также намерен продолжать борьбу с российским "теневым флотом". В перечень планируют включить еще 31 российский банк.