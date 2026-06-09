ЕК хочет запретить въезд всем, кто служил в армии России с начала СВО
Такая мера рассматривается впервые, отметила фон дер Ляйен
09 июня 2026, 19:31, ИА Амител
Еврокомиссия предложила запретить въезд всем, кто служил в российской армии с начала боевых действий на Украине. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет "Коммерсант".
Как указала фон дер Ляйен, Еврокомиссия предлагает такую меру в качестве санкций впервые.
Запрет может войти в 21-й пакет санкций против РФ. Помимо запрета для российских военнослужащих, в новый пакет войдут меры против секторов "с наибольшим влиянием" — энергетика, финансовые сервисы и криптовалюты, торговля и рыболовство. ЕС также намерен продолжать борьбу с российским "теневым флотом". В перечень планируют включить еще 31 российский банк.
20:39:11 09-06-2026
Какое горе.
08:19:00 10-06-2026
Тут депутаты и остальные граждане которые и привели к такому положению дел выдохнули их к счастью обошло. Можно дальше спокойно летать к семье
10:05:03 10-06-2026
скоро вьедет кто хочет - на броне
10:29:26 10-06-2026
Трудно предствить участника СВО выезжающего в ЕС. Это или очень смелый, или очень сильно несообразительный
10:42:27 10-06-2026
Гость (10:29:26 10-06-2026) Трудно предствить участника СВО выезжающего в ЕС. Это или о... Читаем внимательно: запретить въезд ВСЕМ КТО СЛУЖИЛ в российской армии с начала боевых действий на Украине.
А не только участникам СВО.