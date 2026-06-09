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ЕК хочет запретить въезд всем, кто служил в армии России с начала СВО

Такая мера рассматривается впервые, отметила фон дер Ляйен

09 июня 2026, 19:31, ИА Амител

Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Еврокомиссия предложила запретить въезд всем, кто служил в российской армии с начала боевых действий на Украине. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет "Коммерсант".

Как указала фон дер Ляйен, Еврокомиссия предлагает такую меру в качестве санкций впервые.

Запрет может войти в 21-й пакет санкций против РФ. Помимо запрета для российских военнослужащих, в новый пакет войдут меры против секторов "с наибольшим влиянием" — энергетика, финансовые сервисы и криптовалюты, торговля и рыболовство. ЕС также намерен продолжать борьбу с российским "теневым флотом". В перечень планируют включить еще 31 российский банк.

СВО Россия европа санкции спецоперация
       

Комментарии 5

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Гость

20:39:11 09-06-2026

Какое горе.

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Гость

08:19:00 10-06-2026

Тут депутаты и остальные граждане которые и привели к такому положению дел выдохнули их к счастью обошло. Можно дальше спокойно летать к семье

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Гость

10:05:03 10-06-2026

скоро вьедет кто хочет - на броне

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Гость

10:29:26 10-06-2026

Трудно предствить участника СВО выезжающего в ЕС. Это или очень смелый, или очень сильно несообразительный

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Внимательный из Б

10:42:27 10-06-2026

Гость (10:29:26 10-06-2026) Трудно предствить участника СВО выезжающего в ЕС. Это или о... Читаем внимательно: запретить въезд ВСЕМ КТО СЛУЖИЛ в российской армии с начала боевых действий на Украине.

А не только участникам СВО.

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