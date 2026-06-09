Удалять пух открытым огнем категорически нельзя — это пожароопасно

09 июня 2026, 16:24, ИА Амител

Тополиный пух / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Тополиный пух представляет серьезную угрозу для двигателя и кондиционера автомобиля, вплоть до их неисправности, предупредил в беседе с "Газетой.ru" Игорь Серебряков, руководитель департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр".

«Пух особенно опасен в мае и июне, когда цветение тополей наиболее активно и образуется большое его количество. Пух забивает радиаторы системы охлаждения двигателя, нарушает работу кондиционера, а также накапливается в воздушном фильтре и вентиляционных отверстиях. Попадая в моторный отсек, он смешивается с дорожной пылью и масляными испарениями, создавая плотное вещество, которое ухудшает тепловой режим двигателя и может вызвать перегрев, особенно в пробках», — отметил эксперт.

Особенно критично, когда пух забивает радиатор кондиционера, так как это существенно снижает его эффективность и увеличивает риск поломки компрессора. Серебряков рекомендовал в период цветения тополей очищать радиаторы с помощью сжатого воздуха или воды при низком давлении, а после окончания пыления менять воздушный фильтр двигателя.

Для защиты автомобиля от пуха можно установить сетку на передний бампер. Серебряков особо отметил, что использование открытого огня или легковоспламеняющихся жидкостей для удаления пуха категорически запрещено.

Ранее в МЧС предупредили, что за сжигание тополиного пуха грозит административное наказание.