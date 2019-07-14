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Рубль признали самой недооцененной валютой в мире

, ИА "Амител"
Справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар
Наиболее справедливый курс по отношению к доллару имеют шведская крона / Фото: forexdengi.com

Наиболее справедливый курс по отношению к доллару имеют шведская крона / Фото: forexdengi.com

Российский рубль вновь, как и полгода назад, признан самой недооцененной валютой в мире согласно "индексу бигмака", сообщает РИА "Новости".

Авторы исследования, опубликованного в журнале Economist, говорят, что валютный курс рубля на данный момент на 64,5% больше его реальной стоимости.

Отмечается, что в США бигмак стоит 5,74 доллара, тогда как в России — 130 рублей, или чуть более двух долларов. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар.

Что касается других мировых валют, то на текущий момент наиболее справедливый курс по отношению к доллару имеют шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.

Индекс бигмака определяется исходя из теории о паритете покупательной способности на примере бургера Биг Мак из ресторана McDonald's. Согласно этой теории, обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах.

В январе немецкий Deutsche Bank включил российский рубль в тройку самых недооцененных валют в мире. Об этом банк сообщал и в сентябре прошлого года.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

14.07.2019 11:42
Filin

зато чиновникам выгодно - бюджет наполняется при низкой зарплате населения

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