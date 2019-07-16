Эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor объявили, что обнаружили слабость российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет РБК.

Несмотря на то, что они считаются одной из лучших подобных систем в мире, они уязвимы, заявили специалисты. И преимуществ у них достаточно много.

В компетентных руках они могут нанести существенный урон противнику, защищая от множества различных типов угроз и атак, в том числе лучших боевых самолетов.

"Хороши они только в том контексте, в котором они существуют, то есть системы могут быть более или менее эффективными в зависимости от типа противника, с которым они сталкиваются. – пришли к выводу аналитики Stratfor. — Но если С-400 действует изолированно или не поддерживается другими современными средствами ПВО, у нее, вероятно, недостаточно ракет, чтобы выдержать решительный натиск".

Именно в этом и заключена ее уязвимость, уверены в Stratfor. По их оценкам, 32 ракеты не способны сдерживать противника длительное время.