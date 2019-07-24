Многие покупатели машино-мест в новостройках Барнаула не могут оформить их в собственность, пишет "Алтайский портал недвижимости".

С 1 января 2017 года машино-место признали самостоятельным объектом недвижимости, который, соответственно, подлежит государственной регистрации и постановке на кадастровый учет. Дополнительно Минэкономразвития РФ установлено, что минимально допустимые размеры парковки должны составят 5,3х2,5 м, максимально – 6,2х3,6 м. Дома, которые сдаются в Барнауле сегодня, начинали строить два-три года назад, а проектировать – три-пять лет назад, когда этих изменений в законе о госрегистрации недвижимости еще не было. Поэтому у дольщиков и появилась данная проблема. Они приобрели машино-места, зарегистрировали ДДУ, теперь пытаются оформить их в собственность, а Росреестр вынужден отказывать.

Причина – данные площади не соответствуют предельно допустимым габаритам. Эту проблему озвучила начальник отдела регистрации ограничений (обременений) Управления Росреестра по Алтайскому краю Татьяна Афанасьева на семинаре "Оформление документов на недвижимость: актуальные изменения для предпринимателей".

"Если машино-место не соответствует специально установленным нормативным требованиям, мы не сможем поставить его на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности. При этом проблем не возникает на стадии регистрации договора долевого участия. Ведь разрешение на строительство дома получено, поэтому у Росреестра есть основания зарегистрировать договор", – пояснила Афанасьева.

Как отмечает портал, в Барнауле на сегодняшний день возводят как минимум 15 высотных жилых комплексов с подземным паркингом, а также пристройками и отдельно стоящими зданиями для хранения авто. Здесь дольщикам также предлагают приобрести машино-места.

Стоимость варьируется от 400 тысяч до 1,2 млн рублей в зависимости от места расположения, статуса дома и площади самой индивидуальной автостоянки. Габариты парковки могут быть различными, общая площадь составляет от 14 до 25 кв. м.

При этом дольщики, покупающие парковки в новостройке, не осведомлены о всех новых нюансах. "На сайтах девелоперов вообще сложно найти информацию о продаваемых парковках. А планировки, если и выложены, то на них не указан метраж стен, максимум – общая площадь", – поясняет портал.

Отмечается, что Афанасьева обратилась к присутствующему на семинаре начальнику отдела строительства комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Илье Соболеву с просьбой подключиться к решению этой проблемы. Тот в свою очередь выразил готовность донести до застройщиков информацию о необходимости учитывать принятые нормативы еще на стадии проектирования, чтобы в будущем у дольщиков не возникло подобных трудностей.

Ранее сообщалось, что размеры парковочных мест на улицах предложили уменьшить на полметра в ширину.