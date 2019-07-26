Активисты "Гражданского патруля" и руководители интернет-сообщества "Барнаульский электротранспорт" написали обращение на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко с просьбой обновить парк троллейбусов и трамваев. По их мнению, состояние подвижного состава в большинстве случаев находится в печальном состоянии. Плохо закрывающиеся двери, обшарпанные салоны, разодранные сиденья.
Как следует из обращения, если в ближайшее время не обновить троллейбусный и трамвайный парки, в будущем этот вид транспорта может совсем исчезнуть из алтайских городов. Под обращением подписалось более 500 человек.
"Трамвайно-троллейбусные предприятия своими силами пытаются поддерживать электротранспорт в рабочем состоянии. Но обновить его хотя бы частично самостоятельно они не могут. Необходима помощь краевого бюджета. Поэтому мы и обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко в надежде привлечь его внимание к этой проблеме", – заявил активист "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг.
Отметим, это уже не первый раз, когда руководителя региона просят помочь с общественным транспортом краевой столицы. Ранее свое письмо отправляли барнаульские перевозчики. Проблема износа транспорта актуальна для Барнаула. Так, по официальным данным, износ трамваев в столице Алтайского края достиг рекордных показателей 97%. Троллейбусов и автобусов – около 85%. За последние пять лет в Барнауле не был куплено ни одной единицы электротранспорта. Власти Барнаула объясняют, что у них просто нет денег на закупку.
В других регионах Сибири, в отличие от Алтайского края, разработали программы по обновлению транспорта. Так, около 200 новых автобусов было закуплено в Омске и 150 в Кемерове. В Кузбассе до конца года докупят еще около 150 автобусов.
Комментарии
Будем надеятся.Ведь трубы обновили.Шевельнули кого надо.Так весь город перекопали в этом году.Дык и трамвайчиков можь с новыми путями появится глядишь....
Судя по сложившейся системе хозяйствования, где сотни миллионов каждый год закапывают в землю в виде "ремонтов" дорог, парков и систем водоснабжения, на развитии электротранспорта в городе поставлен крест. И это при том, что во всём мире начали возвращаться к трамвайным и троллейбусным системам. Власти городов осознали ошибочность раннее принятых решений о демонтаже трамвайных и троллейбусных инфраструктур, заигрывание с автомобильным лобби и теперь трамвай и троллейбус переживает второе рождение. У нас до сих пор встречаются дремучие тупицы во власти, считающие что расширение дорог и избавление от трамвая и троллейбуса в городе, это хорошая способ бороться с пробками. Трамвай и троллейбус не только должен поддерживаться но и развиваться в приоритете других видом общественного транспорта.
Продлили бы трамваи до Южного!!! Обещали ещё со времён совдепа...
Да, до Южного очень здорово бы было, точно Змейка бы разгрузилась, пассажирам комфорта больше, скорость трамвая сократит время поездки. При советах мы до Южного за 20 минут доезжали, а сейчас по часу, иной раз, едешь. Правда ехали в жуткой тесноте.