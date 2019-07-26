Активисты "Гражданского патруля" и руководители интернет-сообщества "Барнаульский электротранспорт" написали обращение на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко с просьбой обновить парк троллейбусов и трамваев. По их мнению, состояние подвижного состава в большинстве случаев находится в печальном состоянии. Плохо закрывающиеся двери, обшарпанные салоны, разодранные сиденья.

Как следует из обращения, если в ближайшее время не обновить троллейбусный и трамвайный парки, в будущем этот вид транспорта может совсем исчезнуть из алтайских городов. Под обращением подписалось более 500 человек.

"Трамвайно-троллейбусные предприятия своими силами пытаются поддерживать электротранспорт в рабочем состоянии. Но обновить его хотя бы частично самостоятельно они не могут. Необходима помощь краевого бюджета. Поэтому мы и обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко в надежде привлечь его внимание к этой проблеме", – заявил активист "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг.

Отметим, это уже не первый раз, когда руководителя региона просят помочь с общественным транспортом краевой столицы. Ранее свое письмо отправляли барнаульские перевозчики. Проблема износа транспорта актуальна для Барнаула. Так, по официальным данным, износ трамваев в столице Алтайского края достиг рекордных показателей 97%. Троллейбусов и автобусов – около 85%. За последние пять лет в Барнауле не был куплено ни одной единицы электротранспорта. Власти Барнаула объясняют, что у них просто нет денег на закупку.

В других регионах Сибири, в отличие от Алтайского края, разработали программы по обновлению транспорта. Так, около 200 новых автобусов было закуплено в Омске и 150 в Кемерове. В Кузбассе до конца года докупят еще около 150 автобусов.