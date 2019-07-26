Пятница, 26 Июль, 14:54

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,16
€ 70,29
Обь
179см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дымка над АлтаемШукшинские дни на Алтае-2019Отключения горячей воды-2019
Новости

Велодорожки и пешеходный фонтан: три общественные территории благоустроят в Барнауле

, ИА "Амител"
К разработке эскизных проектов зон отдыха были привлечены сотрудники института архитектуры и дизайна АлтГТУ

В первую очередь подрядчик приступил к благоустройству аллеи по улице Георгия Исакова / Фото: barnaul.org

Три общественные территории благоустраивают в Барнауле в этом году по программе "Формирование современной городской среды", сообщается на официальном сайте города.

Площадки выбрали сами жители. Еще в феврале они проголосовали за сквер на ул. Панфиловцев, 22 и два участка аллеи по ул. Георгия Исакова (от ул. Матросова до ул. 2-й Северо-Западной и от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Малахова). Общая сумма контракта с подрядчиком составляет 108,1 млн рублей.

К разработке эскизных проектов общественных территорий были привлечены сотрудники института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, а также студенты магистратуры и бакалавриата, будущие архитекторы и дизайнеры. Все проекты прошли этапы утверждения на градостроительном совете и комиссии с участием территориальных общественных самоуправлений и городских депутатов.

В сквере на Панфиловцев предусмотрены демонтаж старого асфальтобетонного и устройство нового плиточного покрытия, замена бортовых камней, обустройство парковок, посадка более 20 деревьев, установка игровых и спортивных комплексов. Также в сквере реконструируют фонтан, по проекту он будет пешеходным – без чаши, чтобы создать впечатление, будто струи воды бьют из-под земли.

На аллее по Георгия Исакова появятся долгожданные для барнаульцев велодорожки. Напомним, предусмотрено два участка реконструкции аллеи – от 2-й Северо-Западной улицы до Малахова и до Матросова. Изношенный асфальт заменят на цветное плиточное покрытие, старые бордюры – на новые. Кроме того, добавятся парковки, скамейки, урны, освещение, декоративные арки, детские игровые комплексы. Озеленение предполагает реставрацию газона и посадку более 60 деревьев.

"При создании эскизов рассматривалось множество вариантов взаимодействия транспорта и пешеходов, активно обсуждали на градостроительном совете, как и где расположить велодорожку, чтобы обеспечить безопасность для всех жителей. Конечный вариант, по нашему мнению, хорошо вписывается в сложившуюся структуру территории и обеспечивает удобство и для пешеходов, и для велосипедистов", – рассказал сотрудник кафедры архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова, член Союза архитекторов Артем Малыгин.

В некоторых местах велосипедная дорожка "виляет", это связано с тем, что проходит она через существующие инженерные объекты и объекты озеленения. "Крутых экстремальных поворотов нет, поэтому передвигаться по ней будет комфортно", – заверил архитектор.

В первую очередь подрядчик приступил к благоустройству аллеи, которой в последний раз занимались в 2009 году. На сегодняшний день здесь ведутся работы по кладке тротуара, установке бордюрного камня. В границах улиц Телефонной и Новороссийской, а также 2-й Северо-Западной и Покровской уложено плиточное покрытие, трубы и закладные под уличное освещение.

В сквере на Панфиловцев произведен демонтаж фонтана, выполняется заполнение котлована щебеночной смесью.

Ранее сообщалось, что сквер со скамейками и клумбами появился в центре Барнаула на месте долгостроя. Также новая зона отдыха появилась в центре города, которая пользуется большой популярностью среди молодежи.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
14:20
Паводок отрезал от внешнего мира село в Амурской области 0
14:08
Эксперты: каждый двадцатый житель Барнаула болен гепатитом C 1
13:50
Шимпанзе откусил руку сотруднику французского зоопарка 1
13:31
Дефицит гречки прогнозируют в России из-за сокращения урожая на Алтае 5
13:19
Приложение "Мой паспорт" создадут для всех мобильных платформ 5
13:02
Барнаульские долевки, продающиеся по новым правилам, выросли в цене 1
12:47
Минобрнауки: льготы на образование в "глубинке" противоречат Конституции 1
12:36
Более 200 млн рублей выделено на благоустройство больниц Алтайского края 0
12:15
Вместе мы можем больше: на Алтае проходит акция помощи детям, нуждающимся в операциях на сердце 0
12:07
Велодорожки и пешеходный фонтан: три общественные территории благоустроят в Барнауле 0
11:59
Сбитый в Барнауле "ребенок" оказался мужчиной на детском велосипеде 6
11:49
Четыре рояля и семь пианино: что было в музыкальном лицее Барнаула до пожара 1
11:37
Трамвайный маршрут № 4 закроют в Барнауле с 26 июля из-за ремонта теплосетей 2
11:14
Госдума приняла закон о продлении дачной амнистии 0
10:46
Полпред президента назвал условия введения режима ЧС в Сибири 30
10:32
Не переплачивай – покупай у производителя: в Барнауле пройдет меховая распродажа 0
10:07
Заключенным могут разрешить отбывать наказание рядом с домом 2
09:34
До +27 °C: синоптики дали прогноз погоды в Алтайском крае на 26 июля 7
09:09
Объем строительства в Алтайском крае в июне упал на 15,2% 6
08:39
Синоптики рассказали, когда сдует смог над Новосибирском 13
08:08
Мужчина в спортивном костюме пропал в Горном Алтае 1
07:45
Алтайский моторный завод погасил миллионные долги по зарплате 3
07:29
Чемпионат по биатлону среди ветеранов в восьмой раз пройдет в Барнауле 1
07:18
Экскурсия, цирк и бьюти-праздник: куда сходить в Барнауле 27-28 июля 0
07:05
Общественники обратились к Томенко с просьбой сохранить электротранспорт 24
06:42
Высокое искусство: невероятные фотографии парашютистов 0
06:21
IT-юмор: веселая подборка ко Дню сисадмина 4
06:01
Открывай Алтай: что интересует туристов на "Бирюзовой Катуни" и сколько стоит там отдохнуть 13
23:46
Главу пресс-службы столичного МВД накажут из-за дела Голунова 2
23:18
Розничные цены на бензин поднимаются 21
22:54
Экс-участники "Руки Вверх" и "Тату" выступят в Алтайском крае 27 июля 0
21:59
Соцсети: Ребенка на велосипеде сбила "Лада" возле школы в Барнауле 10
21:25
Пыль столбом. Бийчане посмеялись над уборкой в городе 9
20:58
Километровая пробка образовалась на шоссе Ленточный бор в Барнауле 8
20:30
Спасатели нашли тело девочки, утонувшей в Бийске 0
19:59
Зарезавший жену священник избежал тюрьмы 3
19:10
Мужчину в футболке с флагом США неделю ищут в Барнауле 0
18:38
Украина задержала российский танкер как "вещественное доказательство" 2
18:09
Кадыров принял в свою охрану шестилетнего мальчика в должности командира 6
18:06
Алтайский священник раскритиковал звезду Шукшинского фестиваля за роли бандитов 12
17:46
Движение транспорта ограничат в Барнауле на улице Пионеров с 26 июля из-за ремонта теплосети 0
17:11
Рейтинг одобрения Путина остается на прежнем уровне 27
16:50
Житель Алтая мастерит "армию рыцарей" из старых комбайнов 2
16:25
Россиянам могут предложить льготы в обмен на страхование жилья 2
16:02
Детский центр откроют в Барнауле на базе АлтГУ в рамках национального проекта "Образование" 3
15:49
Якутского журналиста оштрафовали за влияние на подсознание через скрытые фразы 13
15:32
Режим "черного неба" в Алтайском крае продлили еще на сутки 11
15:17
История с мусором на берегу Оби из ресторана продолжается: к делу подключился регоператор 3
15:06
Электрические сети Барнаула начали готовить к сибирской зиме 0
14:51
Депутаты от Алтая оказались не самыми эффективными в "рейтинге полезности" 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.