В первую очередь подрядчик приступил к благоустройству аллеи по улице Георгия Исакова / Фото: barnaul.org

Три общественные территории благоустраивают в Барнауле в этом году по программе "Формирование современной городской среды", сообщается на официальном сайте города.

Площадки выбрали сами жители. Еще в феврале они проголосовали за сквер на ул. Панфиловцев, 22 и два участка аллеи по ул. Георгия Исакова (от ул. Матросова до ул. 2-й Северо-Западной и от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Малахова). Общая сумма контракта с подрядчиком составляет 108,1 млн рублей.

К разработке эскизных проектов общественных территорий были привлечены сотрудники института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, а также студенты магистратуры и бакалавриата, будущие архитекторы и дизайнеры. Все проекты прошли этапы утверждения на градостроительном совете и комиссии с участием территориальных общественных самоуправлений и городских депутатов.

В сквере на Панфиловцев предусмотрены демонтаж старого асфальтобетонного и устройство нового плиточного покрытия, замена бортовых камней, обустройство парковок, посадка более 20 деревьев, установка игровых и спортивных комплексов. Также в сквере реконструируют фонтан, по проекту он будет пешеходным – без чаши, чтобы создать впечатление, будто струи воды бьют из-под земли.

На аллее по Георгия Исакова появятся долгожданные для барнаульцев велодорожки. Напомним, предусмотрено два участка реконструкции аллеи – от 2-й Северо-Западной улицы до Малахова и до Матросова. Изношенный асфальт заменят на цветное плиточное покрытие, старые бордюры – на новые. Кроме того, добавятся парковки, скамейки, урны, освещение, декоративные арки, детские игровые комплексы. Озеленение предполагает реставрацию газона и посадку более 60 деревьев.

"При создании эскизов рассматривалось множество вариантов взаимодействия транспорта и пешеходов, активно обсуждали на градостроительном совете, как и где расположить велодорожку, чтобы обеспечить безопасность для всех жителей. Конечный вариант, по нашему мнению, хорошо вписывается в сложившуюся структуру территории и обеспечивает удобство и для пешеходов, и для велосипедистов", – рассказал сотрудник кафедры архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова, член Союза архитекторов Артем Малыгин.

В некоторых местах велосипедная дорожка "виляет", это связано с тем, что проходит она через существующие инженерные объекты и объекты озеленения. "Крутых экстремальных поворотов нет, поэтому передвигаться по ней будет комфортно", – заверил архитектор.

В первую очередь подрядчик приступил к благоустройству аллеи, которой в последний раз занимались в 2009 году. На сегодняшний день здесь ведутся работы по кладке тротуара, установке бордюрного камня. В границах улиц Телефонной и Новороссийской, а также 2-й Северо-Западной и Покровской уложено плиточное покрытие, трубы и закладные под уличное освещение.

В сквере на Панфиловцев произведен демонтаж фонтана, выполняется заполнение котлована щебеночной смесью.

Ранее сообщалось, что сквер со скамейками и клумбами появился в центре Барнаула на месте долгостроя. Также новая зона отдыха появилась в центре города, которая пользуется большой популярностью среди молодежи.