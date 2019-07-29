В июле Госдума приняла законопроект, запрещающий коллекторам работать с долгами россиян за услуги ЖКХ. Теперь такое право остается только у профессиональных участников рынка ЖКХ. Повлияют ли эти изменения на работу с должниками за электроэнергию? Как ресурсовики борются с неплательщиками? Об этом и многом другом в прямом эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле " рассказала начальник юридического отдела Барнаульской горэлектросети Ирина Тишина. Фрагменты интервью публикуем на портале Amic.ru.

Эффективные рычаги

– Ирина Александровна, в чем суть нового законопроекта?

– Федеральный законопроект предусматривает полный запрет на передачу коллекторским агентствам права взимания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это делается с целью усиления гарантий защиты прав граждан. Взыскивать долги за ЖКХ смогут только управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и ресурсоснабжающие организации. Профильные комитеты Совета Федерации одобрили законопроект и рекомендовали верхней палате парламента РФ его принять. Я думаю, это произойдет в ближайшее время. В законную силу он вступит после опубликования в "Российской газете".

– Барнаульская горэлектросеть обращалась к услугам коллекторов?

– Такой необходимости не возникало, мы справляемся своими силами. У нас есть законные рычаги эффективного воздействия на неплательщиков до полного возврата долгов. Например, мы можем это делать с помощью ограничения или отключения подачи электроэнергии, предварительно уведомив абонента должным образом. В наше время без электричества жить довольно сложно, и после отключения света вопрос по долгам, как правило, решается быстро.

– Какие методы в работе с должниками вы считаете самыми действенными?

– Для каждого неплательщика найдется свой способ. Кому-то достаточно увидеть долг в квитанции, чтобы его оплатить. Кто-то сделает это после получения судебного приказа. Один рассчитается за электроэнергию во время визита судебного пристава, другой отдаст долг только после того, как у него опишут имущество, или, например, запретят выезд за пределы РФ.

Отмечу, что при отсутствии официальных зарплат, автомобилей и недвижимости по адресу регистрации найдутся бытовые вещи, которые приставы арестуют. Так, за пять месяцев текущего года после ареста имущества должников именно по месту жительства оплачено более 400 тыс. рублей.

Также мы используем системы принудительного удержания денежных средств через банки и Пенсионный фонд. Причем, если раньше в Пенсионный фонд мы могли обратиться за взысканием долга до 25 тысяч рублей, то теперь сумма возросла до 100 тысяч рублей.

Хитрые комбинации

– Некоторые неплательщики идут на определенные уловки, чтобы не платить долги. Удается ли вам в таких случаях получать свои деньги?

– Конечно. Действительно, иногда должники пытаются "мудрить". К примеру, хотят избавиться от имущества, чтобы его не потерять. У нас был такой абонент, у которого, казалось бы, явного имущества не было, но оно было у его законной супруги, с которой он состоял в официальном браке. На часть его доли как раз в итоге и наложили арест.

Был у нас случай, когда в семье заключили брачный контракт, по которому имущество стало принадлежать супруге, у которой долгов не было. Мы в суде оспорили брачный контракт, выделили долю неплательщика и получили свои деньги.

Еще была одна история, в которой неплательщица подарила своей дочери квартиру. Сделку тоже признали в суде незаконной.

– Часто доводилось слышать заблуждение людей по поводу списания коммунальных долгов после смерти собственника. Так что же происходит с долгами в этой ситуации?

– Должник оставил его своим наследникам. Последним надо четко понимать, что кроме имущества они наследуют и долги. У нас был случай, когда семья получила от дедушки такую квартиру. Сразу наследники рассчитаться с коммунальными долгами не захотели, но по решению суда им пришлось это сделать.

Иногда наследники оплачивают основной долг, но не хотят платить пени. Однако законодатель в таких случаях непреклонен: если вступаете в наследство, то полностью оплачиваете все долги. Можно отказаться полностью от всего наследства, но в какой-то его части нельзя.

Удобные варианты

– После вступления человека в наследство с долгом за электроэнергию, куда вы советуете ему обратиться?

– Надо обратиться в офисы Барнаульской горэлектросети, причем затягивать с визитом не стоит. Потому что на сумму долга начисляются пени. Чем раньше будет погашена задолженность, тем меньше придется заплатить штрафа. Если сразу всей суммы нет, то мы можем предоставить рассрочку, но для этого нужно прийти и заявить о своем намерении погасить долг. Мы согласуем все условия, подпишем документ. Этот вариант удобен для человека, он понимает, как и когда он погасит задолженность. Такая схема устраивает и нас – мы получаем свои деньги.

– Действительно ли иногда выгоднее брать кредиты для погашения задолженности, нежели платить пени?

– Да, кто-то считает для себя такой способ погашения задолженности более удобным. У нас была должница, с которой мы обсуждали условия рассрочки. Когда уже была предварительная договоренность и оставалось подписать документы, она решила, что возьмет кредит и сразу погасит всю сумму долга.

– Как у таких разумных людей может образоваться долг, на который нужно брать кредит?

– Такое случается. Одна наша клиентка почему-то решила, что в месяц расходует 100 киловатт. Счетчик был, но показания она не снимала. При этом постоянно оплачивала тот объем электроэнергии, который ошибочно для себя определила. Когда пришел инспектор для контрольного снятия показаний, то выяснилось, что у женщины разница в киловаттах привела к задолженности около 30 тысяч рублей. Сумму пришлось оплачивать сразу.

– Ирина Александровна, давайте напомним нашим радиослушателям, с какого времени может образоваться задолженность за электричество?

– Если 10 числа не оплатили счет за электроэнергию, то с 11 будете считаться должником, на законных основаниях будут начисляться пени, и с вами начнет работать юридическая служба Горэлектросети до полного погашения долга.

Беседовала Ася Хлыновская