Первый пешеходный фонтан в Барнауле, который строят в сквере на улице Панфиловцев, запустят уже осенью 2019 года, сообщают "Вести-Алтай". Правда, полноценно функционировать он будет только в следующем году.
По словам представителя компании-подрядчика Ивана Соснина, бетонные работы планируется завершить к середине августа.
"В этом году вряд ли люди увидят, чтобы фонтан в постоянном режиме работал, но пусконаладочные работы будем проводить", – уточнил замруководителя ДСУ-4.
Новое архитектурное решение, согласно которому фонтан будет поливать проходящих по дорожкам пешеходов, пришло во время обсуждения реконструкции старого фонтана.
В результате было решено совсем избавиться от чаш, выкопать на этом месте котлован и забетонировать его. Фонтан теперь будет стоять на одном уровне с землей, позволяя всем желающим пройти под струями воды по плиточным дорожкам и освежиться.
Также в сквере высадят 20 деревьев, установят новые скамейки, урны, фонари и заменят асфальт на плитку. Все эти работы выполняются по федеральной программе "Формирование современной городской среды". Суммарная стоимость обновления сквера составляет 8 млн рублей.
Три общественные территории благоустроят в Барнауле, в том числе и сквер на Панфиловцев. На аллее по улице Георгия Исакова прокладывают первые велодорожки.
Комментарии
Как елку - так в центре города, а как фонтан - то на задворках.
а кто не желающий будет место обойти или еще и по грязи придется чапать, которую этот фонтан будет создавать?
Осенью хватит и дождей с неба, чтобы создать Слякоть и лужи на этом месте города.
Тогда может сделать пробные испытания в Декабре на Новый год? Будет красиво зимой!!!
Всё равно ремонтировать весной придётся!
Вообще не понимаю на Комсомольском отличный парк в полнейшем запущении и упадке, а тут фонтанами балуются. Восстановите сначало одно, а потом вкидывайте деньги в украшательства и фичи
Это у нас уже центр города. А вы как раз на задворках.