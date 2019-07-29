Первый пешеходный фонтан в Барнауле, который строят в сквере на улице Панфиловцев, запустят уже осенью 2019 года, сообщают "Вести-Алтай". Правда, полноценно функционировать он будет только в следующем году.

По словам представителя компании-подрядчика Ивана Соснина, бетонные работы планируется завершить к середине августа.

"В этом году вряд ли люди увидят, чтобы фонтан в постоянном режиме работал, но пусконаладочные работы будем проводить", – уточнил замруководителя ДСУ-4.

Новое архитектурное решение, согласно которому фонтан будет поливать проходящих по дорожкам пешеходов, пришло во время обсуждения реконструкции старого фонтана.

В результате было решено совсем избавиться от чаш, выкопать на этом месте котлован и забетонировать его. Фонтан теперь будет стоять на одном уровне с землей, позволяя всем желающим пройти под струями воды по плиточным дорожкам и освежиться.

Также в сквере высадят 20 деревьев, установят новые скамейки, урны, фонари и заменят асфальт на плитку. Все эти работы выполняются по федеральной программе "Формирование современной городской среды". Суммарная стоимость обновления сквера составляет 8 млн рублей.

Три общественные территории благоустроят в Барнауле, в том числе и сквер на Панфиловцев. На аллее по улице Георгия Исакова прокладывают первые велодорожки.