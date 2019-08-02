Три конкурса красоты пройдут в Барнауле 18 августа в клубе "Пирамида". Организатором выступает модельное агентство Татьяны Жилиной. Речь идет о детском ежегодном конкурсе "Мисс лето 2019", полуфинале "Красавица лета 2019" и мужском финале "Мистер лета".

Что касается конкурса "Мисс лето", то все участницы получат титулы, подарки и призы от партнеров мероприятия. А победительница – корону, титул и право представлять город на финалах российских конкурсов красоты. За время подготовки к конкурсу девочки поучаствовали в фотосессии, мастер-классе в салоне красоты, уроках актерского мастерства и дефиле, тренингах личностного роста, мастер-классе по основам стиля.

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