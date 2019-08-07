Дачи генсеков СССР в Крыму продали за 1,2 млрд рублей неизвестному покупателю

Власти Крыма продали пансионат "Глициния" в Ялте, где во времена СССР располагались государственные дачи, в которых отдыхали первые лица Союза, сообщает РИА "Новости".

Пансионат был продан за 1,2 млрд рублей, рассказала министра имущественных и земельных отношений республики Крым Анна Анюхина. По ее словам, сделка состоялась около месяца назад.

Анюхина не стала рассказывать, кто стал новым владельцем пансионата, пояснив только то, что покупатель — юридическое лицо из России.

Деньги от продажи должны пополнить республиканский бюджет, говорил ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, который ранее сообщал о таких планах.

Госдачи № 1 и № 2, расположенные на берегу моря в поселке Ореанда под Ялтой, были построены в 1955 году. До 1989 года там отдыхали руководители СССР (Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев). После дачи были объединены в закрытую здравницу "Глициния". Ранее пансионат принадлежал госуправлению делами президента Украины.

Ранее сообщалось, что сочинцы похитили почти 2000 "квадратов" земли санатория МВД России.