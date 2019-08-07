Дачи генсеков СССР в Крыму продали за 1,2 млрд рублей неизвестному покупателю

Власти Крыма продали пансионат "Глициния" в Ялте, где во времена СССР располагались государственные дачи, в которых отдыхали первые лица Союза, сообщает РИА "Новости".
Пансионат был продан за 1,2 млрд рублей, рассказала министра имущественных и земельных отношений республики Крым Анна Анюхина. По ее словам, сделка состоялась около месяца назад.
Анюхина не стала рассказывать, кто стал новым владельцем пансионата, пояснив только то, что покупатель — юридическое лицо из России.
Деньги от продажи должны пополнить республиканский бюджет, говорил ранее спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, который ранее сообщал о таких планах.
Госдачи № 1 и № 2, расположенные на берегу моря в поселке Ореанда под Ялтой, были построены в 1955 году. До 1989 года там отдыхали руководители СССР (Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев). После дачи были объединены в закрытую здравницу "Глициния". Ранее пансионат принадлежал госуправлению делами президента Украины.
Ранее сообщалось, что сочинцы похитили почти 2000 "квадратов" земли санатория МВД России.
Комментарии
видел бы Ильич как продают гос имущество на лево и на право, в его времена в голове бы такое не укладывалось