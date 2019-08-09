Томенко призвал алтайских фермеров подключаться к постоянному диалогу с властью

Томенко похвалил фермеров за участие в социальном развитии алтайских сел / Фото: Михаил Литвинов/altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Косихинский район, где призвал фермеров объединить усилия с властью для решения вопросов социального развития сельских территорий, сообщается на официальном сайте региона.

В настоящее время в Союзе фермеров Алтайского края состоят более 400 глав крестьянских хозяйств из 42 районов края. На долю фермеров в крае приходится обработка более двух миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий (18%), в том числе 1,8 миллиона гектаров пашни (27%). Из пяти миллионов тонн, производимых в крае зернобобовых и масличных культур, 40% дают фермеры.

"Без сомнения, есть достижения, которыми можно гордиться и тиражировать. Но без проблем не обходится. Есть целый ряд общих показателей работы наших крестьянских и фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, по которым отмечается снижение. Мы этим специально позанимаемся. Все новые и новые формы государственной поддержки будем реализовывать в том числе за счет национальных и федеральных проектов", — обратился Томенко к фермерам.

По его словам, уже в этом году начнется реализация мероприятий, связанных с поддержкой аграрных стартапов, а также потребительских кооперативов: "Будем использовать все имеющиеся инструменты. Мы будем настоящими партнерами, частями одного целого. И власти, и фермеры, и индивидуальные предприниматели должны быть в постоянном диалоге, чтобы понимать, где происходят какие-то сложности, чтобы включаться и совместно их преодолевать".

Томенко подчеркнул, что в настоящее время необходимо заниматься расширением внешних рынков сбыта производимой в крае сельхозпродукции.

"Если бы такие рынки, как китайский, стали для нас более доступны и близки, это дало бы нам мощную основу для роста производства, инвестиций и эффективности", — отметил глава региона.

Также он похвалил фермерские хозяйства за участие в социальном развитии сельских территорий: "В небольших селах такие хозяйства играют важную, а где-то и заглавную роль. Искренне благодарю за позицию фермеров, которая реально выражается в многочисленных конкретных делах, в поддержке сельского образа жизни".

После Виктор Томенко вручил главам фермерских хозяйств различные награды. Ранее губернатор учредил на Алтае специальную премию для фермеров "За верность профессии" имени Александра Гукова.