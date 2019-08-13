Алтайтурцентр заказал за миллион серию видео "Времена года в Алтайском крае"

КГБУ "Алтайтурцентр" заказал серию видеороликов под названием "Времена года в Алтайском крае" для продвижения туристического продукта региона, сообщается на портале закупок. Максимальная цена контракта – один миллион рублей.

Требуется девять видеороликов: четыре продолжительностью не более 15 минут каждый, четыре – не более двух минут каждый, с наиболее яркими акцентами из 15-ти минутных видеофильмов (анонсы), и один – не более трех минут, содержащий информацию о круглогодичном посещении Алтайского края (весна, лето, осень и зима).

Каждое видео должно быть посвящено отдельной теме и популяризации края как туристского региона России.

На кадрах должны присутствовать горы, реки, водопады и озера, а также фрагменты крупных событийных мероприятий и объекты туристических кластеров. Данную работу необходимо выполнить до 20 декабря 2019 года.

Также Алтайтурцентр заказал комплекс услуг по созданию, изготовлению и размещению передвижной фотовыставки "История создания санаторно-курортного комплекса на Алтае", посвященной 300-летию санаторно-курортного дела в России. Начальная цена контракта – 711 707 рублей и 67 копеек.

Ранее начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых рассказал, что методология расчета туристического потока в Алтайский край не совершенна и учитывает даже школьников, которые приезжают из муниципалитетов на новогодние елки.