Расширить ареал раскопок на площади Свободы просят в Барнаульской епархии

Церковь выступает за расширение ареала раскопок на площади Свободы в Барнауле, рассказал "Политсибру" главный архитектор Барнаульской епархии РПЦ отец Георгий (Крейдун).
"Нам хотелось бы провести археологические изыскания ближе к улице Пушкина, то есть в месте расположения Петропавловского собора – там должны находиться наиболее многочисленные и интересные захоронения, – заявил священнослужитель. – Этот вопрос принципиален для города, ведь Петропавловский собор был как историческим, так и духовным центром Барнаула. И не только Барнаула, но и всего Алтайского края".
Сейчас на улице Ползунова продолжаются археологические раскопки, но они не выходят за пределы работ по прокладке ливневой канализации.
Улица Ползунова по старшинству – третья в городе, из сохранившихся улиц – самая старая. При основании завода здесь сделали первое городское кладбище. Его территория признана памятником истории, на котором похоронены Андреас Беэр, Иван Ползунов и другие.
На этом месте стояла Петропавловская церковь. Начали строить ее в 1748 году, а закончили в 1750-м. Она быстро пришла в негодность, поскольку была деревянной, а место здесь болотистое и грунтовые воды очень высоко залегают.
Потом уже московский архитектор спроектировал каменный собор. Он был построен чуть севернее в 1771 году. Деревянную церковь разобрали.
Ранее активисты общественной организации "Гражданский патруль" выступили с инициативой воссоздать Петропавловский собор в Барнауле.
Как сообщил Amic.ru представитель организации Игорь Берг, общественники на имя главы Барнаула Сергея Дугина направили предложение произвести раскопки в том месте, где до 1935 года располагался собор Петра и Павла.
Инициаторы просят музеефицировать фундамент здания и включить его в список культурного наследия. Инициатива нашла поддержку у Русской православной церкви.
Петропавловский собор – это первое каменное здание города. Его история – неотъемлемая часть истории города Барнаула. Стройный силуэт Петропавловского собора подчеркивал основную композиционную ось исторического центра Барнаула.
В 1935 году на фоне антирелигиозной кампании, проводимой в СССР, Петропавловский собор был разрушен. В настоящее время на его территории (площадь Свободы) располагается сквер, в котором в разные годы были установлены: памятник дважды Герою Советского Союза летчику П.А. Плотникову (1953), бюст И.И. Ползунову (1987), памятник жертвам политических репрессий (2010).
Комментарии
Петропавловский собор – это первое каменное здание города.
я дико извиняюсь, я не историк. а завод деревянный был?
"Нам хотелось бы провести археологические изыскания ближе к улице Пушкина"
Ну так а в чём проблема? РПЦ не бедная организация, нанимайте археологов и проводите археологические изыскания.
а в чём проблема, пусть попы берут лопаты, лично, и идут копать? Или тока чужими руками на халяву?
Не нытьем так катаньем. РПЦ добьется своего. И "Активистов" и фанатиков подключат. Ничего конечно не найдут, но новую богомольню таки выстроят.
20.08.2019 07:52
- гость -
завод краснго кирпича