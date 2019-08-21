Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка

56-летнему жителю города Глазова в Удмуртии предъявили обвинение в надругательстве над семилетней девочкой, сообщает региональное управление СКР.
Как установлено следствием, мужчина 4 августа увел ребенка с детской площадки под предлогом "купить сладости и покатать на аттракционах". Затем он завел пострадавшую во двор, где совершил действия сексуального характера.
Маленькая горожанка почти сразу же после этого рассказала о случившемся продавщице ближайшего магазина, которая вызвала полицейских.
После изучения записей камер видеонаблюдения подозреваемого задержали. Примечательно, что ранее он был приговорен к смертной казни, но в 1998 году его помиловали. В 2016 году он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.
Рецидивист заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Комментарии
"Ему грозит до 20 лет лишения свободы."
Ой как страшно Если он вместо смертной казни 18 лет отсидел, то сложно даже представить через сколько он освободится получив 20 лет.
он был приговорен к смертной казни, но в 1998 году его помиловали. В 2016 году он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению
Хрень какая то, смертную казнь заменили на пожизненное, а потом на УДО. Разве приговоренные на пожизненное, могут выходить? . В этом случае надо изнасиловать тех, кто принимает такие решения
Согласен, на шишку всех кто причастен к удо....
травонули бы по тихому. А вскрытие бы показала старость. Тем более тут ребенок, а справедливость должна быть, даже если закон не рабочий.
Разве приговоренные на пожизненное, могут выходить?
могут...
Приговоренным на пожизненное нет место в обществе. Иначе после выхода на свободу будет вот такая же мерзость происходить.
вот они, игры в "европейские ценности".
верните высшую меру!
Ну то есть пожизненное, по факту, это не пожизненное. По факту это наказание "до УДО"
Походу это какая то лазейка пролобированная в закон бандитами
То есть все убийцы, если будут хорошо себя вести (ну или порешают), выйдут. Ждите
Понятно почему сейчас отморозки за автомобиль убивают, адвокат порешает, они выйдут
Это не говорит о пользе смертной казни и её необходимости, это говорит о том что ФСИН пора разгонять.
Ну сколько еще примеров надо? Казнь верните!
Щас МЫ должны с налогов и бюджета этого урода 20 лет кормить? Зато, что он будет та отдыхать? это что за наказание то такое?
У нас в стране на воле уже скоро жить будет хуже, чем на Зоне.
Если закон позволяет, ФСИН выпускает
21.08.2019 14:57
krash
старожил
Дело не в казнях. В Китае, США или Иране вешают, стреляют, усыпляют и что?
21.08.2019 14:57
гость
Что делает ФСИН? Исполняет наказание. Что подразумевает исполнение наказания? Исправление.
Исправление не произошло и не только в этом случае, система не работает.
Дело не в казнях. В Китае, США или Иране вешают, стреляют, усыпляют и что?
А ни что! Зато душа родителей этого ребенка будет более-менее спокойна! А другой "козел" подумает - вдруг его не смогут отмазать.
Система не работает, это факт. В том числе и из-за того, что в законе есть лазейка. И есть мнение, что это специально протащенная в закон лазейка. Можно усложнить процедуру УДО максимально, но на практике она очень проста, если потенциальные убийцы, приговоренные к смертной казни, выходят и насилуют детей. Тот, кто создал эту лазейку, должен быть изнасилован
21.08.2019 14:28
технарь
Высшую меру? Это при нынешнем качестве россиянского правосудия? Мальчик, ты школу-то закончил?
Ты смотри: 56 лет - а ещё стоит!
15:22, а в твои 25 уже нет?
21.08.2019 15:33
- гость -
А ты чего этим интересуешься?
На зоне есть специалисты, у которых и на него встанет
За такое надо ввести наказание - смертная казнь через изнасилование. Как минимум, пожизненное насилование