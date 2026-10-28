Двое алтайских бойцов СВО вернулись домой после года в плену ВСУ
Впереди — реабилитация и встреча с близкими
28 октября 2026, 08:29, ИА Амител
Двое жителей Алтайского края вернулись домой в рамках крупного обмена пленными, сообщил региональный уполномоченный по правам человека Антон Васильев.
Бойцы провели в плену более года. Все это время аппарат омбудсмена поддерживал постоянную связь с их семьями: помогал подтвердить факт нахождения военнослужащих в живых, содействовал в решении бытовых вопросов, в том числе через органы соцзащиты и кураторов фонда "Защитники Отечества".
По словам Антона Васильева, сейчас освобожденным предстоит пройти реабилитацию. Омбудсмен выразил надежду, что бойцы смогут вскоре увидеться с родными, которые дольше всех ждали их возвращения.
Напомним, обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 23 октября по формуле "270 на 270". В числе освобожденных — 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма.
09:02:38 28-10-2026
Женевской конвенцией запрещено участие в боевых действиях вернувшихся из плена. Но реальность сегодня такова, что только в путь возвращаются.
Есть ли по этому поводу комментарии тех кто принимает такие решения? Нет конечно, ни кто им таких вопросов не задаст
09:25:09 28-10-2026
они возможно подписали контракт, изъявив тем самым желание пойти служить Родине, получили за это огромные бабки. Не могу утверждать по каким причинам они оказались в плену. Но они вернулись от туда, живые. Так почему они теперь должны остаться дома? прошли реабилитацию и в строй.
09:37:22 28-10-2026
гость (09:25:09 28-10-2026) они возможно подписали контракт, изъявив тем самым желание ...
А потом удивляемся кладбищам
09:48:08 28-10-2026
гость (09:25:09 28-10-2026) они возможно подписали контракт, изъявив тем самым желание ... А почему в любом суде решающим аргументом для судьи является написано в конвенции?
Хотя не отвечайте, я и так знаю
09:40:01 28-10-2026
Не нам решать.
09:49:03 28-10-2026
Гость (09:40:01 28-10-2026) Не нам решать. ... А что вообще мы можем "решать" хотя бы пару примеров можно
10:12:38 28-10-2026
Гость (09:49:03 28-10-2026) А что вообще мы можем "решать" хотя бы пару примеров можно ...
Когда задают такой вопрос, хочется ответить: а кто вы такой, чтобы решать? Что вы сделали, чтобы оказаться на месте тех, кто решает? Ничего... Но зато сидя на диване очень хорошо" вершите" судьбы людей и стран. Смешные однако
10:31:32 28-10-2026
Гость (10:12:38 28-10-2026) Когда задают такой вопрос, хочется ответить: а кто вы та... А когда говорят "сидя на диване", хочется спросить кого вы имеете ввиду? Недееспособных иждивенцев, инвалидов или пенсионеров? Или кого? Я просто не могу понять, кто ещё не работает. Олигархи вот вроде бы не работают, они сидят на диване? Поясните, пжт.
17:59:40 28-10-2026
Гость (10:31:32 28-10-2026) А когда говорят "сидя на диване", хочется спросить кого вы и... Вопрос обширный.Другой вопрос.Чем отличается человек,который приносит общественно-полезную пользу обществу от того который занимается "бызнейсом"?
10:14:42 28-10-2026
Гость (09:40:01 28-10-2026) Не нам решать. ... Правда? А мы не тут живем?
17:48:00 28-10-2026
"Я вернусь домой, не плачь Я многое стерпел И это мой удел, а значит Я вернусь домой, не плачь "
19:12:55 28-10-2026
Все бандеровцы местные отминусовались?. Слава Богу, интернет всё хранит.