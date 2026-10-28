Впереди — реабилитация и встреча с близкими

28 октября 2026, 08:29, ИА Амител

Освобожденные из плена бойцы СВО / Фото: стоп-кадр с видео max.ru/lantratovaDOBRO

Двое жителей Алтайского края вернулись домой в рамках крупного обмена пленными, сообщил региональный уполномоченный по правам человека Антон Васильев.

Бойцы провели в плену более года. Все это время аппарат омбудсмена поддерживал постоянную связь с их семьями: помогал подтвердить факт нахождения военнослужащих в живых, содействовал в решении бытовых вопросов, в том числе через органы соцзащиты и кураторов фонда "Защитники Отечества".

По словам Антона Васильева, сейчас освобожденным предстоит пройти реабилитацию. Омбудсмен выразил надежду, что бойцы смогут вскоре увидеться с родными, которые дольше всех ждали их возвращения.

Напомним, обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 23 октября по формуле "270 на 270". В числе освобожденных — 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма.