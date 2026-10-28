День народного единства выпадает на среду

28 октября 2026, 08:48, ИА Амител

Отдых с питомцем / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В ноябре 2026 года россиян ждет дополнительный выходной — День народного единства, который отмечают 4 ноября. Праздник выпадает на среду: согласно постановлению правительства РФ № 1466, день объявлен официально нерабочим. Как пишут "Известия", это позволит немного передохнуть в разгар трудовых будней.

При пятидневной рабочей неделе в ноябре будет 20 рабочих и 10 выходных дней. Помимо праздника, отдыхать будем по субботам и воскресеньям: 1 ноября, а также 7–8, 14–15, 21–22 и 28–29 числа. Важное уточнение: 3 ноября (вторник) — предпраздничный день, поэтому продолжительность рабочего времени сократится на один час.

С точки зрения финансов ноябрь не считается оптимальным месяцем для отпуска. Из‑за сравнительно небольшого числа рабочих дней стоимость одного трудового дня увеличивается. При этом сам праздничный день 4 ноября в календарные дни отпуска не включается и не подлежит оплате.

Эксперты советуют планировать отпуск на период после праздника, чтобы не потерять в заработке. Если в заявление на отпуск включить обычные выходные (субботу и воскресенье), они будут оплачены по среднему заработку, но уменьшат общее количество дней отпуска.

Помимо главного государственного праздника, в ноябре отмечают и другие значимые даты. 1 ноября — День судебного пристава, 5 ноября — День военного разведчика, 10 ноября поздравления принимают сотрудники органов внутренних дел и бухгалтеры.

Среди семейных и неформальных праздников — День рождения Деда Мороза (18 ноября) и День матери, который в 2026 году выпадает на последнее воскресенье месяца — 29 ноября.



