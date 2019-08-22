Экс-следователя объявили в розыск из-за изнасилования в Барнауле

Бывшего следователя из Горно-Алтайска Александра Салтаева объявили в розыск, сообщает "Интерфакс".

Ему заочно предъявили обвинение в том, что он 4 августа напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Преступление произошло в подъезде одного из домов по улице Интернациональной.

Ранее сайт "Новости Горного Алтая" опубликовал ориентировку, где указано, что в нападении подозревают Салтаева, который в 2015 году отправлен в колонию за четыре изнасилования и столько же покушений на изнасилование. Он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению весной 2019 года.

Бывший правоохранитель был задержан в 2013 году. Свои преступления он совершал поздним вечером и ночью, нападая на одиноких женщин. "Расследованием" этих преступлений занимался он же. Поэтому его долгое время не могли найти.

После того как преступления раскрыли, со своих мест были уволены руководитель регионального управления СК РФ Эдуард Ошлыков и глава следственного отдела, в котором работал Салтаев.

В четверг, 15 августа 2019 года, в МВД республики порталу Amic.ru сообщили, что не располагают информацией о месте пребывания Салтаева. По непроверенной информации, бывший следователь может находиться за пределами Алтайского края.