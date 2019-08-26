64-летний житель Рубцовска предстанет перед судом за лишение свободы двух девушек, которых он запер в квартире, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
"В июле 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру, которую у него арендовала 21-летняя девушка", – рассказали в ведомстве.
Пенсионер стал предъявлять претензии квартирантке, которая, по его мнению, не достаточно ответственно оплачивала аренду квартиры. После спора мужчина психанул и ушел, закрыв дверь на замок.
Тем самым он, как отмечают в ведомстве, лишил квартирантку и находящуюся у нее в гостях подругу "возможности свободно передвигаться". Девушка позвонила полицейским, которые освободили "пленниц".
Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее пенсионер в Рубцовске убил 30-летнюю супругу и нарядил труп в свадебное платье. По словам соседей, горожанин сильно ревновал молодую жену, которая была младше его на 40 лет.
Комментарии
Неплатильщицы еще деда под суд отдали?
Гоните их, пусть в общаге живут.