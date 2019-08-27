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Молодожены в США погибли спустя минуты после свадьбы

, ИА "Амител"
Пикап протаранил свадебный кортеж. Жених и невеста скончались на месте
Фото: twitter.com/Mo_Bats

Фото: twitter.com/Mo_Bats

Трагедией завершилась церемония бракосочетания в Техасе – молодожены погибли через несколько минут после официального оформления отношений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на KFDM.

Когда свадебный кортеж отъезжал от здания суда, автомобиль с 19-летним женихом и 20-летней невестой на полной скорости протаранил пикап.

От удара машина несколько раз перевернулась и упала в канаву. Супруги скончались на месте происшествия. Это случилось на глазах у родственников.

"Единственное, чего они хотели, – это пожениться и начать свою жизнь. У них было так много планов", – рассказала мать жениха.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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