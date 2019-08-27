Пассажирский поток в транспорте Барнаула в 2018 году упал на 5%. Такая тенденция сохраняется уже много лет. Городские власти вынуждены оптимизировать маршрутную сеть. Об этом в интервью в программе "На первом плане. Барнаул" рассказала директор МУП "Центротранс" Юлия Дорохова.
По ее словам, благодаря электронной системе проезда удается отследить транспортные потоки. Так, за 2018 год в городе было совершено около шести миллионов поездок. Самые популярные маршруты – трамвай № 7, 5, 1 и автобус № 20. Всего за последнее время оптимизировано около 10 маршрутов.
К концу первого полугодия 2019 года в Барнауле насчитывается 228 тысяч автомобилей, что на 15% больше чем 10 лет назад. Уровень пассажиропотока на фоне роста автомобилизации ежегодно падает на 2,5%: 55 миллионов в 2018 году против 50 миллионов в 2017-м.
Изношенность общественного транспорта в столице края около 90%. Всего перевозка пассажиров в городе осуществляется 360 автобусами. В последний раз перевозчики покупали новый автобус четыре года назад. Для полного обновления автопарка необходимо около 6 миллиардов рублей, не считая троллейбусов и трамваев.
Комментарии
По ее словам, благодаря электронной системе проезда удается отследить транспортные потоки.
Ну конечно же... День через день выдают не электронные билетики. Вот вам и вся статистика((((
" День через день выдают не электронные билетики"
Зачем такое писать? Хотите чтобы и последние перевозчики загнулись?
Зачем такое писать? Хотите чтобы и последние перевозчики загнулись?
Вы либо крест снимите, либо трусы наденьте. От власти требуете исполнения всего и вся, а перевозчикам позволяете воровать.
Статистика она такая))
У меня к примеру 2 авто, зарегиных в деревне, а езжу я на велике на работу, считоводы блин ))
"От власти требуете исполнения всего и вся, а перевозчикам позволяете воровать."
Так и есть. Власть просто задавливает с уничтожает бизнес. Горючка сейчас золотая, рубль опустили ниже плинтуса и запчасти дорогущие. В этих условия честно работать просто нельзя. А вы ещё радуйтесь, ну как же хорошо власти бабок гоняют, которые помидорами торгуют?
"Уровень пассажиропотока на фоне сокращения пассажиропотока ежегодно падает на 2,5%" - он и будет падать. Чем ехать в зачуханом 58 маршруте или ждать автобус № 1, который останавливается далеко не на каждой остановке, так лучше сяду в индивидуальную пузотерку. Опять попутали причину и следствие: сделайте удобный ОТ, и сократится кол-во личных машинок.
ценник на проезд подняли, а такие сараи на дорогах ездят, просто ужас. или газели для вьетнамцев
Дополню свой коммент. вторая машина у меня электричка, так вот проезд до работы 10 км по стоимости выходит 6 рублей, это получается почти в 8 раз меньше чем на ОТ, в комфорте и с кондиционером, поднимайте и дальше проезд ))
перевозчики все плачутся что им денег мало, солярка согласен дорогая, но куда деньги деваются у горэлектротранса? проезд копейки, зп копейки, где деньги зин?
вот поэтому я езжу только на трамвае когда холодно, а так 9-10 месяцев в год на веле.
по комерческому транспорту не видно что водилы плохо зарабатывают.
в основном билеты не дают от слова совсем.
транспорт за 23 руб, периодически выдает рекламные билетики вместо электронных,
не люблю толкотню в 19,20, езжу 27
содержать средства производства задача тех кто собирает плату, а то прибыль в карман кладут, а от государства все время помощь требуют
Повышайте привлекательность общественного транспорта, и пассажиры к вам потянутся. Сейчас же делается всё с точностью до наоборот. Путей можно выбрать несколько, и они общеизвестны - выделенные линии, обновление парка подвижного состава, использование автобусов большой вместимости, оптимизация маршрутов таким образом, чтобы проехать из пункта А в пункт Б можно было не совершая обзорную экскурсию по городу. Отдельная тема - тарифы на проезд. Пользуйтесь опытом развитых стран и городов - вводите билеты на час, на сутки, неделю, год, маршрут (безотносительно количества выполненных пересадок). При этом проездные билеты должны быть универсальными, и в равной мере действовать на любых видах общественного транспорта, а не только в трамваях и троллейбусах. Можно подумать и над уменьшением стоимости проезда с целью получения прибыли не от цены, а от оборота.
""В последнее время участились случаи игнорирования автобусом №40 остановки КП ГИБДД. Очередной случай произошел 26 августа, рейс 13-15 из поселка Затон", — рассказал мужчина." - вот вам и ответ
Водилы норм маршрутов зарабатывают под сотку.Правда и работают нормально ьак
На повышение платы за проезд пассажиры вынуждены применять контрмеры. Пользоваться личным автомобилем. Если раньше 2-3 остановки проезжали на ОТ, то теперь ходят пешком. Меняют работу на расположенную в пешей доступности от дома.
Трамвайщики лихо расправились со своими пассажирами. Несколько лет назад стали практиковать в вечернее время невыход на линию. Формально транспорт «работал» до 23-30. Но уже после 20 вечера невозможно было уехать с Докучаево в центр. Трамваи находились в отстойниках. Пассажиры безнадежно мерзли на остановках зимой, были жестоко искусаны комарами летом. Сделали вывод- ждать ОТ бесполезно, перестали даже выходить на остановки. Вызывали такси. Или не планировали поездки вечером. У меня такое впечатление, что таксисты доплачивали за невыезд трамвайщикам. Чтобы убрать конкурентов. Отучить пассажиров пользоваться трамваем. Что вполне удалось. Потом трамвайщики официально сократили рабочее время, якобы некого возить.
27.08.2019 11:55
- гость -
Водилы норм маршрутов зарабатывают под сотку.Правда и работают нормально ...
вот вот, давайте еще поднимем проезд, им на премии ..
жарким летом хотелось бы кондиционер в транспорт
27.08.2019 11:55
- гость -
Водилы норм маршрутов зарабатывают под сотку.
Номер маршрута и время выхода в эфир, пожалуйста! Туда мужа отправлю работать.
Живу на Южном, работаю на ЗСВ, с удовольствием бы ездила на общественном транспорте, но когда утром с боем берешь 51 маршрутку , едешь как килька в банке, потом бежишь на трамвай, вечер вообще на Балтийской в 51 не сесть, да я лучше свою попу на автомобиле повожу. Раньше работала в центре, ездила на 55-ом, даже мысли небыло на авто ездить. Сделайте 51 маршрут более удобным и с Южного утром намного меньше пробки будут.
Снижайте расценки на проезд. Только повысили цены - началось нытье, что мало. Такой электротранспорт, как у нас - в Москве раритет, туристы снимают, потому как паропанк почти
Так немного хоть снизьте стоимость проезда, и люди к вам потянутся! Нам с мужем в одну организацию на работу ездить и утром мы в основном вызываем такси. Быстро, удобно. От порога дома до порога работы. Не нужно идти на остановку, ждать автобус, а потом ещё трястись как дрова в набитой битком газельке. Такси нам обходится на 30 рублей дороже. Но это лучше чем автобус.
Так в 57 каждое утро билеты не через валидатор за наличные продают. Это ни где не учитывают
27.08.2019 13:33
Калина
Чё-то гоните малость.
На двоих в одну сторону если по 25 это 50руб, где вы такси за 80руб видели в наше время?
Не отслеживают ничего, поскольку кодукторы в автобусах отрывают билетики, а не пропускают наличку через валидатор. Опять замалчивают проблему
27.08.2019 14:04
месный
отвечу за калинку, легко если с пересадками, 130 за такси как за здрасти ))
27.08.2019 14:34
Бывший владелец ТАЗа
Если с пересадками, то это уже существенно далектовато и тут за такси уже поболее чем 130 будет.