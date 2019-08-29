Радио Дача Барнаул приглашает всех любителей кошек принять участие в интернет-конкурсе "Главная кошка Барнаула". Ваш питомец наверняка самый лучший, и теперь у вас есть возможность показать это всему городу, получив почетный статус и годовой запас корма.
Принять участие в конкурсе может каждый обладатель мурлыки. Для этого нужно сделать ее фотографию и опубликовать на сайте кошкабарнаула.рф. Чем больше лайков наберет ваш домашний питомец, тем больше у него шансов победить.
ВАЖНО: Каждый участник может разместить только одну фотографию только одной своей кошки (не мем и не демотиватор), при этом на фото должно быть запечатлено только животное. Без владельца! Последующие фотографии от одного пользователя будут удаляться, многократная регистрация одного и того же животного под разными номерами запрещена. При выявлении указанных случаев участник может быть дисквалифицирован.
В результате конкурса будут определены несколько победителей.
Еженедельно по пятницам, начиная с 20 сентября 2019 года, в эфире Радио Дача Барнаул 107.4 FM в программе "Счастливый час" с 12:00 до 13:00 будут проводиться промежуточные итоги. Кошка – победитель недели выходит в финал конкурса.
Обладателя звания "Главная кошка Барнаула" выберут в эфире Радио Дача Барнаул 8 ноября 2019 года. Победителю достанется годовой запас корма для кошек (30 кг) от партнера проекта бренда "Вискас" и, конечно же, всебарнаульская известность.
Также усатые-полосатые будут награждены и в специальных номинациях: "Победа в народном голосовании", "Самая смешная кошка" и "Самая грациозная кошка".
Фотографии принимаются с 29 августа по 1 ноября текущего года. Отборочный тур и голосование начнутся с 29 августа.
Комментарии
30кг это на год? Чет как то ...мой проглот похоже реально порглот. 5кг за месяц ) ) )
у меня умерла кошка на днях.хнык
Не вижу смысла откармливать кошек. Хотя, может быть, я просто не умею их готовить.
у вас просто руки из опы и готовка не ваше вообще)
моя выедала из вискаса вкусные подушечки а остальное нини
Мой точно победит! Серое пушистое чудовище с янтарными глазами ))
Наконец-то можно будет хоть немного сэкономить на корме) надеюсь мой котэ будет лучшим
krash у тебя какой котэ? будешь участвовать?
Вискасом кормить нельзя!
Годовой запас вискаса - это чтоб кошка точно не выжила?
Учитывая, что все конкурсы - от евровидения, голоса, всяких мисс и т.д. - покупные, нет смысла участвовать. Победит кот, чей надо кот. К тому же если любите свое животное, кормите сырым мясом, а не химией. А для кошки самое сбалансированное питание - мышка, где в шкурке, костях, мясе содержатся все необходимые кошке элементы.
Ага все ринулись ловить мышек.
Мыши тоже жить хотят - отстаньте от мышек.
Как то накормил сухим кормом свою кавказскую овчарку, стала на бок западать, видно было, что почки заболели. Теперь только свежее мясо в рацион, и кошке кстати то же. Особенно любят моя собака и кошка печень и курицу.
Мыши тоже жить хотят - отстаньте от мышек
Если ты в своем частном доме не будешь бороться с мышами, они по твоей кровати и по тебе будут бегать, ибо плодятся чуть медленнее, чем насекомые. По этой причине многие не заводят кошек а сыпят везде отраву, ставят ультразвуковые убийцы мышей и отпугиватели крыс.