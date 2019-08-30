Ночные заморозки ожидаются на Алтае в первых числах сентября

Ночные заморозки прогнозируются в северных районах Алтайского края 2 и 3 сентября в ночные и утренние часы, ожидается 0…-1 градуса, сообщает региональный ЦГМС.

В воскресенье, 1 сентября, ночью в крае прогнозируют +4…+9 градусов, в восточных районах местами до +14. В северо-западных районах дождь, гроза. Днем +17… +22, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.

Ночью в понедельник, 2 сентября, в крае будет +4…+9 градусов, в северных районах возможны заморозки до -1. Без осадков, в утренние часы местами туман. Днем +18… +23, ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров.

В Барнауле 1 и 2 сентября температура по ночам ожидается в границах +5...+9 градусов, днем +17...+20. 1 сентября в городе будет ветрено и днем и ночью — порывы до 15-18 метров в секунду.

Ранее в региональном МЧС сообщили об ухудшении погоды на Алтае в последние дни лета. Будет жарко, но пасмурно и ветрено.